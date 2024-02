Emma Marrone, è tornato il terrore più grande della sua vita: “Aiuto”

La cantante dalla voce graffiante torna a far parlare di sé per via di una grande paura: Emma Marrone faccia a faccia con il terrore.

Una delle voci più amate nel panorama canoro italiano è stata protagonista di una storia che ha messo in allarme i suoi fan. Stiamo parlando di Emma Marrone, la cantante pugliese che è esplosa dopo la vittoria di Amici, il talent show condotto da Maria De Filippi. Emma si è fatta subito notare per il suo timbro graffiante e indistinguibile.

Ormai, la donna ha più di dieci anni di carriera alle spalle e, ancora oggi, ha un grande seguito. Lo ha dimostrato anche nella sua ultima partecipazione al Festival di Sanremo, durante il quale è salita sul palco con Apnea, un singolo ritmato, pieno di vita, proprio come lo è lei. Nella sua vita, ha dovuto affrontare diversi ostacoli, dalla sua malattia fino alla scomparsa del padre, al quale era molto legata. L’uomo, infatti, la seguiva ovunque e ora che non c’è più, la cantante gli dedica spesso delle dolci parole, prima di un evento importante.

Nel corso della sua carriera, la Marrone è stata protagonista anche di una vicenda di cronaca rosa che ha fatto discutere l’Italia. All’interno della scuola di Amici, aveva conosciuto il ballerino Stefano De Martino e i due si sono innamorati, iniziando una relazione. L’incantesimo, però, si è spezzato presto, quando Stefano ha incontrato la showgirl Belen Rodriguez e ha perso la testa per lei. Trascorsi anni da questa storia, Emma è una donna ancora più forte, ma ultimamente ha dovuto fare i conti con il suo terrore più grande. Scopriamo di cosa si tratta.

La fobia di Emma Marrone

Per il suo lavoro, Emma Marrone è costretta a viaggiare molto. Chi decide di intraprendere questo genere di professione sa bene quanto sia importanti avere una mentalità aperta, avere grinta ed energia da vendere, e possiamo dire con certezza che la cantante pugliese non ha di questi problemi.

Tuttavia, proprio a causa o per amore della musica, come Emma stessa direbbe, è stata costretta a guardare negli occhi il suo terrore più grande, la sua fobia. In una storia postata sui social, dove è seguita da più di 6 milioni di followers, la donna ha lanciato un messaggio nel quale era visibilmente in difficoltà, scrivendo: “Aiuto“. Vediamo insieme come è accaduto.

Spiccare il volo

Nella storia pubblicata da Emma, vediamo la donna a bordo di un aereo, con un’espressione seriamente preoccupata e una didascalia che parla per lei: “Io soffro solo per la musica. Che sia chiaro”. La cantante, infatti, odia volare, ma in questo caso era stata costretta a salire su un aereo per partecipare a un evento.

Erano ben due anni che Emma non prendeva un volo e il suo viso terrorizzato la dice lunga su come sia andato il viaggio. Nonostante questo, però, la grinta della donna non si è smentita e ha dimostrato di essere in grado di fronteggiare anche le sue paure più grandi, per amore della musica.