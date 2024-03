Addio bollo auto, per non pagarlo puoi fare così | È semplice ma nessuno te l’ha detto

Non solo gli esenti: alcuni automobilisti non pagano il bollo per legge; questo, infatti, è l’unico modo per evitare la tassa.

Non si tratta di un modo di dire, le tasse automobilistiche in Italia sono molte e più alte della maggior parte d’Europa. Basti pensare che il tanto odiato bollo auto, il quale in Italia, insieme alla Slovacchia, viene calcolato in base alla potenza in kW e allo standard Euro dei veicoli, anziché sulle emissioni di CO2 come avviene nella maggior parte degli altri paesi europei.

Per non parlare della benzina: i dati evidenziano che l’Italia si posiziona al secondo posto continentale per quanto riguarda le accise sul carburante, con un’imposizione di 72,8 centesimi di euro al litro. Questo pone l’Italia subito dopo i Paesi Bassi, dove le accise raggiungono quota 77 centesimi al litro. Insomma, si parla di costi importanti, ma in pochi sanno che, oltre agli aventi diritto, è davvero possibile non pagare il bollo auto. Ma partiamo in primis da coloro a cui spetta per legge da diverso tempo.

Esenti bollo auto 2024

Come molti sapranno, il bollo auto prevede diverse esenzioni dedicate a determinati soggetti, nonché al tipo di auto che si possiede. Rispolveriamo brevemente la lista. In primis, i proprietari di auto e moto storiche tra i 20 e i 30 anni ottengono uno sconto del 50% sulla tassa, promuovendo così la conservazione dei veicoli storici. Sono previste esenzioni totali per auto destinate al trasporto di persone con disabilità e per auto possedute dagli stessi soggetti disabili, riducendo i costi di proprietà. Le auto ibride o elettriche possono godere di esenzioni fiscali, con la possibilità in alcune regioni di ottenere l’esenzione dal bollo per 3 o 5 anni.

Oltre a queste categorie però, c’è chi il bollo non lo paga realmente, e questo poiché non ha alcun obbligo di farlo. Anche se può suonare inusuale, è tutto vero, ma per altri paesi d’Europa. Ebbene sì, l’Italia, anche stavolta, rientra nella categoria in cui il bollo viene pagato obbligatoriamente. Ma c’è di più.

Bollo auto gratuito in questi paesi d’Europa

In Italia, il sistema per il calcolo del bollo auto è unico in Europa e, ahimè, non per una ragione che possa riempirci di orgoglio. Mentre la maggior parte dei paesi europei tassa i veicoli principalmente in base alle emissioni di CO2, l’Italia sceglie di basarsi sulla potenza del motore in kW e sulla classe di inquinamento Euro. Basti pensare che siamo solo in compagnia di pochi altri paesi, tra cui Austria, Bulgaria e Ungheria, ad adottare ancora questo criterio.

Ad ogni modo, esistono anche paesi europei, tra cui la Repubblica Ceca, l’Estonia, la Lituania, la Polonia e la Slovacchia, dove non è previsto alcun bollo annuale per la proprietà di un veicolo. In sostanza, emigrare all’Estero, per il momento rimane l’unica soluzione per evitare il pagamento della tanto odiata tassa di possesso.