Test della vista, se lo risolvi sei un vero portento: ci riescono solo 3 persone su 1000

Questo test della vista è un tranello nel quale cascano tutti, o quasi: scopri se tu riesci a superarlo, senza farti ingannare.

Le illusioni visive potrebbero ingannare chiunque, a meno che tu non sia un vero portento e non riesca a superare il test della vista al primo colpo. Solitamente, puoi imbatterti in questi rompicapi proprio sul web, affrontando sfide sempre più complicate, che mettono alla prova le tue capacità cognitive e la tua flessibilità mentale.

Alle volte, infatti, basta davvero poco per cadere nei tranelli e farsi ingannare, ma se hai uno sguardo aperto e attento, sarà un gioco da ragazzi venirne a galla e ottenere un buon risultato. Uno dei rompicapi più diffusi in rete è quello dei quadrati.

In particolare, ce ne sono due, di diversa natura ma con lo stesso scopo, ovvero quello di confonderti le idee. In questo articolo, ti proporremo proprio i due test più popolari sul web, che hanno coinvolto e tenuti impegnati centinaia di utenti. Scopri subito di cosa si tratta.

Il test geometrico che fa impazzire tutti

Uno dei due test riguarda quello che vede protagonista una forma irregolare, che fa pensare a tutto tranne che a dei quadrati. Persino le menti più matematiche possono farsi ingannare da questa illusione ottica costituita dall’unione di forme quadrangolari e rettangolari. Ma, così come quando si vede una persona per la prima volta, anche in questo caso le apparenze possono ingannare.

All’interno della foto, infatti, ci sono quadrati ben distinti e distinguibili tra loro, se guardi attentamente. I primi 6 quadrati dovrebbero essere più semplici da trovare, ma non è così scontato individuarli. Solo chi è un vero portento riesce a decifrare tutta l’immagine, senza cadere in trappola. Questo test è stato pensato per le menti più geniali, quindi metti alla prova la tua e spingiti oltre i tuoi limiti.

Altro test, altra illusione

Il secondo test che sta spopolando in rete è quello che ti mette davanti a un bel po’ di quadrati da contare, difficili da individuare. Alle volte, tendiamo a sintetizzare lo stimolo visivo ed è per questo che non sempre vediamo le cose come sono in realtà.

È come se il nostro sguardo e, quindi, la nostra mente abbiano una visuale diversa, facendosi trarre in inganno da quelle che sono meramente illusioni.