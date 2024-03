Smartphone, ecco il vero vampiro della batteria: staccalo subito e ti dura tutto il giorno

Può capitare di trovare la batteria del nostro smartphone a terra anche quando non è stato utilizzato particolarmente: la vera causa.

I nostri smartphone, nonostante nel tempo siano diventati sempre più sottili e funzionali, nascondono un potenziale che racchiude tantissime funzioni. E ancora, sebbene la loro potenza sia in un certo senso scontata, le prestazioni all’interno di un dispositivo sono proprio la causa di una batteria sempre meno duratura.

Tuttavia, anche se questo concetto potrebbe tradursi in ‘utiliziamo meno gli smartphone per far sì che la batteria arrivi fino alla sera’, il concetto si rivela più complesso del previsto. Possiamo dare la colpa all’eccessivo utilizzo quando ci serviamo di servizi streaming o stiamo molto tempo all’interno dei social network; ma quando ciò non accade? Ossia, quando l’utilizzo del telefono durante la giornata è stato ridotto, ma la batteria risulta comunque scarica? Il motivo è nascosto nei servizi in background.

I servizi in background sugli smartphone, vera causa del consumo della batteria

Partiamo dalla base. Le applicazioni sugli smartphone succhiano già di per sé energia, figuriamoci se queste rimangono passivamente attive per tutto il giorno. Lo sapranno bene i possessori di Android, che nonostante non conoscano il problema, si ritrovano spesso a lamentarsi per le prestazioni scarse della propria batteria. In realtà, capirne il motivo nonché porre rimedio è più semplice di quanto si possa immaginare.

Le applicazioni scaricate sul tuo smartphone potrebbero consumare energia anche quando non sono attive, agendo in background grazie alle autorizzazioni che hai concesso durante l’installazione. Tuttavia, c’è un’app in particolare responsabile di un consumo eccessivo di energia, e probabilmente è già presente sul tuo dispositivo senza che tu possa eliminarla: Google Play Services.

Come porre fine al consumo di batteria di Google Play Services

Da oltre 11 anni, Google Play Services fornisce una serie di servizi in background per tutti gli utenti Android, inclusa la sincronizzazione dei contatti e gli aggiornamenti automatici delle app tramite il Play Store. Sebbene sia un’applicazione integrata che non può essere disinstallata, è possibile limitare il suo impatto sulla durata della batteria disattivando i servizi in background che consumano energia in modo eccessivo.

Come spiegato nelle righe precedenti, Google Play Services opera principalmente in background, spesso consuma energia senza che tu te ne accorga. Tuttavia, è possibile ridurre questo consumo e ottenere un maggiore risparmio energetico seguendo alcuni passaggi semplici. Prima di tutto, puoi verificare quali applicazioni consumano più energia in background accedendo alle impostazioni del tuo dispositivo e consultando il menù della batteria. Da qui, puoi limitare l’attività in background di queste app per ridurre il consumo. Insomma, niente di più semplice.