Addio rinnovo patenti, non esiste più la concessione: controlla se sei tra i colpiti dalla legge

I controlli stringenti sul rinnovo della patente potrebbero porre fine al documento per questa categoria di automobilisti.

La patente è un documento indispensabile per ogni persona che utilizza un mezzo proprio per spostarsi tra le strade della città o della periferia. Quando si prende la patente per la prima volta, il rinnovo avviene dopo 10 anni, mentre man mano che si va avanti con l’età, questa tempistica si riduce, così come potrebbe accadere per i riflessi e la salute dello stesso conducente. Con lo scopo di garantire una sicurezza collettiva per tutti i cittadini, queste regole sono diventate più stringenti, talvolta rendendo complesso il rinnovo stesso della patente.

Addio alla concessione del rinnovo

Esistono diversi motivi per cui potrebbe essere negato il rinnovo della patente. Uno dei motivi più comuni è il mancato superamento dei test presso la scuola guida. Per quanto fino a qualche tempo fa si presentavano più flessibili, ad oggi se non si riesce a superare uno di questi test, il rinnovo potrebbe essere bloccato. In altri casi, può essere messo in dubbio se si presentano condizioni mediche che richiedono un’attestazione da parte di un medico.

Vi sono anche situazioni in cui il rinnovo della patente potrebbe essere negato a causa di cattive condotte, come l’abuso di alcol o droghe, o di determinate patologie che compromettono la capacità di guidare in modo sicuro. Sono proprio queste categorie quelle più a rischio, poiché una condizione di salute potrebbe compromettere seriamente il rinnovo.

Rinnovo di patente negato per condizioni di salute: le patologie a rischio

Può capitare che la salute mentale o fisica di un individuo muti nel tempo, compromettendo anche la possibilità di mettersi alla guida. Le condizioni che potrebbero impedire il rinnovo includono disturbi neurologici o cardiaci, problemi agli occhi, menomazioni fisiche o psichiche.

In alcuni casi, la decisione spetta al medico o a una commissione medica che valuta se la condizione del richiedente impedisce una guida sicura. Se lo stesso nega la possibilità, il rinnovo della patente non verrà concesso.

Ad esempio, la sindrome delle apnee ostruttive nel sonno, può causare sonnolenza durante il giorno, rendendo quindi pericolosa la guida. Anche malattie neurologiche o il diabete mellito, che possono portare a improvvisi cali di zuccheri nel sangue, possono influenzare la capacità di guidare in modo sicuro.

Per le malattie cardiovascolari come aritmie o angina, la valutazione del medico determinerà se il rinnovo è possibile. Tuttavia, per alcune condizioni più gravi, la legge potrebbe impedire il rinnovo della patente senza ulteriori valutazioni.