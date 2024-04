Non bere mai più questa bibita, può causare questo serio problema: in casa la bevono tutti e pensiamo non faccia nulla

Una bibita che viene consumata abitualmente da moltissime persone, ma che costituisce un pericolo potenziale per la salute.

Negli ultimi anni, al crescere della diffusione di fast food e locali che consegnano cibo a casa, si è intensificata quasi di pari passo la passione e la tutela della propria salute alimentare.

Tutto ciò che introduciamo nel nostro corpo, infatti, va a formare quella che è la nostra alimentazione, un fattore importantissimo nel determinare qual è il nostro stato di salute che è composto da moltissimi altri elementi che vanno a formare in toto lo stile di vita che quotidianamente adottiamo.

Molto spesso nello scegliere cosa mangiare trascuriamo una parte fondamentale: quella delle bevande che ingeriamo. Basti pensare alla disponibilità di numerosi tipi di liquidi che il consumismo ci invita a consumare, appunto, come la coca cola o la fanta.

Ovviamente è importante non cedere a questo tipo di bevande che sono più che zuccherine e danneggiano l’organismo e i denti soprattutto se assunte quotidianamente: c’è una bevanda, però, che non ci aspetteremmo tra quelle fortemente sconsigliate.

Un liquido “dannoso” inaspettato

Se tutti sappiamo che le bevande gassate sono sconsigliate, non è altrettanto diffuso il fatto che persino l’acqua gassata non sia la cosa migliore da assumere.

Secondo il sito myprsonaltrainer.it l’assunzione di acqua gassata è parecchio sconsigliata dagli esperti in quanto può portare a una serie di problemi a livello di organismo che potrebbero essere facilmente evitati assumendo solamente acqua liscia.

I danni causati dalle “bollicine”

L’assunzione ripetuta di acqua frizzante può causare problemi come eruttazioni difficilmente controllabili, che aumentano nel caso della presenza di ernia iatale o incontinenza dello sfintere esofageo superiore. Le convenzioni sociali impongono di evitare le eruttazioni soprattutto quando a tavola o comunque in presenza di altre persone, mentre con l’acqua frizzante queste saranno impossibili da trattenere.

In alcuni casi l’acqua gassata può portare a singhiozzo o tosse, può aumentare le chances di avere un alito cattivo, specie se la si abbina con alimenti come aglio o cipolla. Le bevande gassate, come già accennato hanno impatto negativo sul denti e possono portare a danneggiarne lo smalto: per fortuna, almeno, l’acqua, non avendo aggiunti additivi, non dovrebbe portare al medesimo risultato anche se gassata.