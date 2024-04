Aglio, da domani assumilo solo in questo modo: i benefici sono enormi | Non lo sa nessuno

Non crederai ai tuoi occhi quando vedrai i benefici dell’aglio sul tuo corpo: impara a usarlo come ti suggeriamo noi e non lo molli più.

L’aglio è una delle piante più utilizzate in cucina, per chi ne ama il sapore e il modo in cui esalta i cibi. Chi, invece, non riesce neanche a sentirne l’odore, lo scarta a prescindere e non lo inserisce in alcuna preparazione. Infatti, questo è da sempre un ingrediente che divide: o lo ami o lo odi, non ci sono mezze misure.

Ciò che forse non sai però, è che può essere usato in modi davvero creativi ed efficienti, che vanno ben oltre la preparazione delle pietanze da servire in tavola. Di seguito, ti illustreremo tutti i modi in cui l’aglio può essere consumato e, soprattutto, ti diremo quali sono i benefici da considerare quando lo si assume.

Scopri di più su questo ingrediente tipico delle cucine di tutto il mondo e impara a sfruttarlo nel modo giusto, andando oltre quello che può essere il gusto e il sapore.

L’aglio come pianta medicinale

Anche se, oramai, viene utilizzato in diverse tradizioni culinarie, l’aglio appartiene al nostro bel Paese e, ad oggi, è una delle piante medicinali più consumate in Italia. Questo perché i suoi benefici sono davvero molti e comprendono diversi settori. Innanzitutto, l’aglio è un perfetto antibiotico naturale, un potente battericida, che non altera la flora batterica positiva, ma la nutre e la ristabilisce. Inoltre, è in grado anche di combattere le infezioni fungine e, come se non bastasse, è stato dimostrato anche che può prevenire e ridurre le placche aterosclerotiche, cioè i depositi di colesterolo che ostacolano il deflusso del sangue.

L’aglio, dunque, rafforza il sistema immunitario e contrasta i virus più comuni, come febbre e raffreddore. Grazie alle molecole solforate che contiene, poi, pare che questo ingrediente sia anche in grado di prevenire o ritardare lo sviluppo di alcuni tumori. Ma, ora, vediamo qual è il modo più corretto ed efficace di consumare questa pianta medicinale.

Come mangiare l’aglio

Per poter godere a pieno di tutti i benefici che regala, l’ideale sarebbe consumare l’aglio crudo e a stomaco vuoto. Gli esperti consigliano, addirittura, di ingerirlo prima della colazione, così da contrastare tutti i batteri che andrai ad accumulare nel corso della giornata. Uno spicchio d’aglio al giorno sarebbe sufficiente per azionare la funzione antibatterica. Se non dovessi riuscire a consumarlo tutto prima della colazione, puoi dividere lo spicchio e lasciare l’altra metà per la sera, prima di andare a dormire.

Nel caso in cui, invece, tu fossi incinta, si consiglia di evitare l’assunzione dell’aglio a crudo, che potrebbe accentuare le nausee tipiche di questo periodo. Dovresti evitare di utilizzarlo anche se soffri di ulcere, gastriti e altri disturbi gastrici, perché stimola la secrezione di acido cloridrico.