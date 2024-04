Test logico, aiuta Alberto a incontrare sua moglie: in 20 secondi lo risolvono solo i geni

Un test di logica adatto a comprendere quali sono le caratteristiche del vostro cervello: se ci riuscite siete intelligentissimi.

Sono molti i test di logica e di personalità – e di tanto altri tipi – che popolano il web e ve ne sono di più e meno seri e soprattutto di più o meno impegnativi.

Alcuni di questi richiedono un lasso di tempo importante e anche carta e penna, mentre altre tipologie possono essere portate a termine un pochi secondo e senza nessun supporto cartaceo.

Tra test logici matematici, che richiedono la risoluzione di quesiti numerici, e test con domande a risposta multipla che infine danno un risultato che dovrebbe rispecchiarvi, oggi vi proponiamo un altro tipo ancora di enigma.

Si tratta di una storia che inizia con un marito e una moglie che debbono essere ricongiunti: sta a voi scoprire come e soprattutto quando.

Una storia a lieto fine

Problem solving e velocità di pensiero: sono questi, principalmente, i fattori che verranno misurati attraverso questo enigma da risolvere.

Per sapere se rientri in una percentuale di persone con caratteristiche cerebrali rare, è bene avere sotto mano un cronometro, anche quello del cellulare va bene, o un timer, che sarà posto a soli 20 secondi.

L’enigma…e la soluzione

Il protagonista del nostro enigma è Alberto, un pendolare che vive in un paesino in provincia, ma che svolge il proprio lavoro nel centro di una grossa città: molti cittadini italiani possono immedesimarsi in lui, che ogni giorno torna nel proprio paese di residenza con il treno giungendo alle 18. Come tutti i giorni, Giovanna, sua moglie, è in auto ad attenderlo, così da tornare assieme a casa con l’automobile.

Oggi, però, c’è una deviazione dalla norma: Alberto stacca un’ora prima, giungendo, di conseguenza, in stazione alle ore 17. Prova, quindi, a percorrere la medesima strada che sa che la moglie percorrerà per arrivare alla stazione, così da incontrarla: tutto va secondo i piani, e i due tornano a casa insieme giungendo 10 minuti prima rispetto al solito orario. Tenendo presente che Giovanna guida alla velocità sempre costante e che calcoli il percorso per giungere proprio insieme al treno delle 18, per quanto tempo Alberto ha camminato prima di imbattersi nella moglie? Soluzione: Alberto ha passeggiato per 55 minuti.