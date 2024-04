Lavatrice e asciugatrice, non accenderle più quando vuoi: vanno fatte a quest’ora precisa: risparmi un capitale

Finalmente giungono dei dati certi che riguardano un orario perfetto per l’accensione di questi elettrodomestici: un risparmio incredibile.

Mentre la lavatrice è ormai un elettrodomestico considerato indispensabile e presente praticamente in tutte le case dei cittadini italiani, l’asciugatrice è un elettrodomestico di nuova adozione il cui utilizzo arriva praticamente da oltreoceano, negli stati uniti è diffusa e presente in tutte le abitazioni.

In Italia c’è ancora chi preferisce asciugare i panni “all’aria”, con una convinzione che questo li renda migliori in un certo senso, nonostante l’asciugatura artificiale permetta, ad esempio, di evitare di stirare moltissimi capi.

L’asciugatrice, comunque, si sta rapidamente diffondendo anche in Italia, soprattutto tra le coppie giovani e famiglie neonate: ecco perché molti stanno iniziando a domandarsi come ammortizzare i costi energetici di tale utilizzo.

Giunge finalmente una risposta: ci sono una serie di accortezze che è possibile adottare prima di avviare un carico nell’asciugatrice, tra queste vi è la scelta dell’orario che costituisce un fattore importante per il risparmio energetico e, di conseguenza, economico.

Come risparmiare

L’orario prescelto è valido per entrambi gli elettrodomestici, sia lavatrice che asciugatrice, seppure ci sono alcune case di produzione che hanno iniziato a proporre la lavasciuga, che ha in sé entrambe le funzioni.

L’orario dipende dalle decisioni dei gestori dei servizi di energia, che isolano momenti di risparmio energetico in orari in cui solitamente le persone non accendono elettrodomestici: vediamo quali sono.

L’orario perfetto

I momenti ideali per mettere su carichi in lavatrice o asciugatrice corrispondono ai seguenti: durante la notte e durante il weekend. Questa scelta è basata su fasce di costo istituite dall’Autorità per l’energia ARERA.

Le fasce sono le seguenti: F1, dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 19; F2 dal lunedì al venerdì dalle 7 alle 8 e dalle 19 alle 23, sabato dalle 7 alle 23; F3, dal lunedì al sabato dalle 24 alle 7 e dalle 23 alle 24, domenica e festivi durante tutta la giornata; F23, la quale comprende le fasce F2 e F3, opzione meno. Bisogna tenere presente che F1 corrisponde alla fascia più costosa, si va, invece, digradando dalla F2 in poi. Grazie a questa descrizione in fasce è possibile determinare in quali orari costa di meno accendere questi elettrodomestici, cercando di farvi coincidere il più possibile le nostre abitudini quotidiane.