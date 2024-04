Cellulare, non metterlo mai così: esplode quando lo riprendi in mano

È importante fare attenzione a come si utilizza il cellulare, poiché il rischio di esplosione, seppur raro, è reale.

Quanto allarmismo, penseremo, seguito dal idea ormai comune che l’esplosione di un cellulare sia solo una leggenda metropolitana. Eppure da questi racconti tramandati negli anni potrebbe celarsi un velo di verità, forse perché a raccontarle è stato lo sfortunato protagonista. Questa è la storia non di uno, ma di diversi possessori di Samsung.

Il caso di Samsung

In molti ricorderanno il caso del Samsung Galaxy Note 7. In questa circostanza, l’azienda si ritrovò costretta a richiamare l’intera gamma del dispositivo a causa di numerosi incidenti di esplosione e incendio causati dalle batterie difettose.

Dopo ben 35 segnalazioni di esplosione dei dispositivi, le indagini hanno rivelato che le batterie del Galaxy Note 7 presentavano difetti strutturali che potevano portare a cortocircuiti interni, surriscaldamento e, in alcuni casi, esplosioni. Un colpo basso per l’azienda, che ha dovuto dire addio ad un ricavato di tutto rispetto, ma questo evento ha avuto ripercussioni anche nella fiducia degli stessi consumatori.

Sebbene ad oggi vi sia maggior controllo, l’attenzione va ad alcune abitudini scorrette che, in casi rari, possono portare all’esplosione.

Cosa può far esplodere la batteria dello smartphone?

Come abbiamo potuto constatare, la prudenza è sempre buona norma, soprattutto per tutto ciò che concerne l’ecosistema degli apparecchi elettronici. Dunque sorge spontanea la domanda: in quali casi esplode uno smartphone? E soprattutto, come evitare che ciò accada?

Innanzitutto, è bene precisare che i difetti di fabbricazione rappresentano una delle principali cause di malfunzionamento delle batterie. L’uso di componenti difettosi, errori nella catena di produzione o lotto di batterie difettose possono innescare problemi gravi, incluso il rischio di esplosioni. È fondamentale quindi scegliere prodotti di marchi affidabili e rispettati, che offrono standard qualitativi elevati e siano soggetti a rigorosi controlli di produzione.

Tuttavia, anche le spaccature interne rappresentano un’altra possibile fonte di pericolo. Incidenti come cadute o traumi possono danneggiare la struttura interna delle batterie, causando un gonfiore che può portare, in casi estremi, a un’esplosione. In questo caso, monitorare attentamente il dispositivo per eventuali segni di danni visibili dopo una caduta, come deformazioni o rigonfiamenti, si rivela talvolta essenziale.

Inoltre, anche il surriscaldamento rappresenta un pericolo non di poco conto. Le temperature estreme, come noto, possono danneggiare le celle interne e aumentare il rischio di un corto circuito interno, che potrebbe portare a esplosioni. Evitare dunque l’esposizione del cellulare a fonti di calore eccessive, specialmente durante la ricarica, è importante ridurre a zero questo rischio.

Infine, ma non meno importante, l’uso di caricabatterie non conformi: alimentatori difettosi o non originali possono fornire una corrente troppo elevata alla batteria, mettendola sotto stress e aumentando la probabilità di malfunzionamenti. Anche in questo caso, solo prodotti certificati.