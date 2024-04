Questa moneta da 2€ vale quanto un iPhone: potresti averla in casa e non lo sai | Controlla subito

Tra quelle che abbiamo comunemente nel portafoglio, potrebbe esserci lei, la moneta del valore di un iPhone.

Quando si parla di monete rare, il luogo comune è quello di pensare ad esemplari storici e difficili da avere tra le mani. Sebbene da una parte questo sia vero, anche monete a primo impatto comuni possono valere una vera fortuna. L’esempio in questione vede infatti come protagonista una semplice moneta da 2 euro, che vista da occhi poco esperti, potrebbe apparire come le altre, passando di tasca in tasca per anni, se non decenni, prima di essere scoperta.

Come riconoscere una moneta rara

Sono gli esperti di numismatica a fornirci le indicazioni necessarie: la regola base dice che una moneta per essere considerata rara deve avere almeno una di queste caratteristiche: appartenere ad un periodo storico particolare, far parte di una serie limitata o essere stata coniata in onore di una commemorazione. In tutto ciò deve presentarsi possibilmente in ‘Fior di conio’ (ossia in perfetto stato di conservazione). La cosa positiva? Gli euro, a differenza delle lire, sono fatti di metalli resistenti alla corrosione come l’acciaio placcato di nichel o il rame rivestito di nichel, e per questo tendono a mantenere la loro integrità per un lungo periodo se conservati correttamente.

Tuttavia, non possiamo negare che trovare una moneta rara sia quasi come vincere al SuperEnalotto. Ad essere più comune è trovare una moneta con il cosiddetto errore di conio, ossia un difetto di produzione. Questi dettagli, se interessanti, possono far salire il valore di una moneta fino a migliaia di euro.

La moneta da 2 euro che ne vale 500 volte tanto

In questo caso specifico, ad attirare l’attenzione è un esemplare da 2 Euro ‘France preseren 2007’. Si tratta di una moneta commemorativa di Sloveno France Preseren, uno dei più grandi poeti sloveni, nonché figura di spicco nella letteratura slovena. L’uomo nato nel lontano 1800 e vissuto fino al 1849, ha lasciato un segno indelebile nella storia del Paese.

L’esemplare in questione si aggira intorno ai 200/400 euro se in buone condizioni, ma il suo valore sale notevolmente in caso di errore di conio: alcuni venditori hanno messo in vendita la moneta sulle piattaforme online a cifre che superano gli 800 euro, e in un caso specifico, alla modica cifra di 1000 euro (sì, come un iPhone).

Che dire, sebbene il mondo della numismatica possa sembrare complesso, è sempre bene osservare le proprie monete ed eventualmente farle controllare da un esperto: non sia mai che si scopra di avere una vera e propria fortuna in tasca.