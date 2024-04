Profumo d’ambiente, ecco il trucco per farselo da soli a casa: addio puzze e odore di chiuso | Bastano pochi spicci

Creare un profumo per l’ambiente fai da te, è più semplice di quanto si possa immaginare: la fragranza a cui è impossibile fare a meno.

Non possiamo di certo negarlo: a tutti fa piacere avere una casa fresca e profumata. Una buona fragranza, infatti, contribuisce ad una sensazione gradevole, facendo addirittura sembrare un ambiente come appena lavato. Tuttavia, quando si parla di profumazioni, spesso ci si riferisce a quelle chimiche che, seppur si rivelino efficaci, a lungo andare possono risultare dannose.

A tal proposito è bene sapere che i deodoranti per ambienti naturali sono formulati con ingredienti organici che rispettano la salute e l’ambiente. Al contrario, quelli sintetici sono prodotti in laboratorio, combinando sostanze naturali o chimiche con solventi per garantire una maggiore durata. Nonostante entrambi contribuiscono a creare ambienti piacevoli tramite l’aromaterapia, l’uso eccessivo o prolungato dei deodoranti sintetici può risultare dannoso per la salute.

Per questo motivo può essere importante conoscere alcuni semplici ‘ricette’ per creare deodoranti naturali tanto efficaci quanto semplici da preparare.

Profumo d’agrumi

Come noto, gli agrumi naturali sono perfetti per profumare gli ambienti dove sono presenti tessuti. Tuttavia, quello che la maggior parte di persone non sanno che prepararli è davvero semplice. Una ricetta tanto amata prevede l’utilizzo di 5 limoni, 10 arance, foglie di rosmarino e menta, 200 ml di acqua e 250 ml di alcol. Per preprare il profumatore, si spremono le bucce degli agrumi insieme alle foglie aromatiche e si versa il composto in un flacone spray, aggiungendo poi acqua e alcol.

Questo spray può essere utilizzato per profumare lenzuola, tende, tappeti e asciugamani. Tuttavia, anche per gli ambienti come la cucina, dove è gradito un tocco di dolcezza, gli agrumi sono l’ideale, poiché hanno anche proprietà antibatteriche. Per preparare questo profumo, si utilizza un’arancia o un limone, una stecca di cannella, acqua, zucchero e aceto bianco. Per la preparazione è necessario fare bollire mezzo litro di acqua con la cannella e la buccia dell’agrume; poi si aggiungono alcuni cucchiai di zucchero e si mescola con l’aceto. Infine, il composto può essere versato in un comodo dispenser.

Ma non è finita qui: le arance e ilimoni non sono gli unici alleati per una casa sempre profumata.

Altre ricette per profumare la casa

Per chi ama variare con le profumazioni, l’utilizzo delle spezie è una delle opzioni più apprezzate per la casa. Per creare il proprio deodorante, basta selezionare la spezia preferita: chiodi di garofano, scorza d’arancia, cannella in polvere, aghi di pino o rosmarino e scaldarli a fuoco lento in un pentolino con acqua (questo basterà per diffondere un ottimo profumo in cucina). Una volta rimosso il pentolino dal fornello prima dell’ebollizione e raffreddato il composto, si può inserire in un flacone spray e spruzzare negli angoli della casa.