Autostrade, il limite scende a 80km/h: non c’è salvezza | Devi andare pianissimo

Il codice della strada comprende regole da rispettare, tra cui l’osservare i limiti di velocità in città o su autostrade: vediamo le novità.

La patente è ormai un documento praticamente necessario quasi ovunque, visto che lo spostamento in macchina garantisce un maggiore comfort rispetto a quello a piedi o con i mezzi pubblici.

Senza contare che, se si deve trasportare qualcosa, è impossibile viaggiare con i mezzi pubblici: in ogni caso, in molte città italiane ci sono zone che sono collegate in modo pessimo, e sarebbe una perdita di tempo troppo onerosa impegnarsi a viaggiare senza automobile.

Detto questo, è importante guidare sempre con prudenza, ed essere costantemente aggiornati su tutte le regole del codice della strada le innovazioni riguardo la mobilità urbana e non solo.

Pare che ultimamente i limiti di velocità per le autostrade abbiano subito delle variazioni: vediamo di che cosa si tratta e come meglio adattarci.

Un nuovo limite

A quanto pare sembra ci siano state delle modifiche proprio in merito ai limiti di velocità sulle autostrade: se non rispettati, tali limiti, possono portare a un rischio per la sicurezza, senza contare la possibilità di ricevere salata multe.

Nello specifico, però, si parla di mezzi grandi, ovvero i camion: per questo tipo di mezzi, i limiti da osservare sono differenti, dunque se portate un camion è bene essere ancora più accurati nell’informarvi.

Limiti per i camion

Innanzitutto dobbiamo ricordare che per “camion” si intendono i veicoli che tecnicamente vengono definiti ‘autocarri’ con una massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 tonnellate, ecco quindi qual è la classificazione che rende un mezzo un ‘camion’. I limiti di velocità non sono le uniche regole riservate ai soli camion: ce ne sono altre che i camionisti debbono osservare.

Nello specifico si tratta delle seguenti: non possono circolare in determinate giornate, non possono occupare la terza corsia, a volte non possono sorpassare, a volte hanno delle corsie vietate, hanno specifici limiti di velocità. Riguardo a questi ultimi bisogna tenere ben presente che, a differenza di altri veicoli, in Autostrada il limite massimo di velocità per i camion è di 80 km/h per tutti i veicoli che superano le 12 tonnellate oppure i mezzi classificati come autotreni e autoarticolati.