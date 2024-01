10 lire con la spiga, se ne possiedi una sei ricco e non lo sai: controlla subito

Vi intendete di numismatica? Si tratta della scienza delle monete, se avete una moneta da 10 lire correte subito a prenderla.

Sono passati ormai diversi anni da quando dalla Lira si è passati all’Euro per via di una decisione presa dalla comunità europea nel rispetto della facilitazione di alcuni accordi economici e di una maggiore omogeneità dell’UE.

Molti, all’epoca, protestarono, in quanto sembrò che l’introduzione della moneta Europea avesse favorito un certo aumento dei prezzi della vita.

In tutti i casi, ormai la società italiana è più che abituata all’introduzione della moneta, e le macchinette per il cambio dalla lira non sono più diffuse come al momento del cambio.

Quasi a tutti, comunque, son rimaste alcune monete o banconote appartenenti al periodo in cui vigeva la lira: attenzione a ciò che avete conservato, potrebbe essere prezioso!

Una spiga che vale un sacco di soldi

Una volta radunate monete e banconote appartenenti alla vecchia valuta, è bene consultare online degli esperti o dei siti specializzati in numismatica, appunto.

In questo modo sapremo subito se ciò che possiamo ha un valore e possiamo iniziare a contattare qualche appassionate per provare ad avere una piccola fortuna. Vediamo nello specifico quali pezzi sono più ricercati.

Quali pezzi sono importanti

Tra le monete maggiormente ricercate dai collezionisti interessati c’è proprio la moneta da 10 lire con la spiga del 1954: questo esemplare potrebbe avere una quotazione superiore ai 100 euro. In ogni caso, tutte le monete da 10 lire degli anni ’50 vale la pena di farle esaminare, visto che potrebbero avere un grande valore. Nel corso degli anni sono state coniate alcune monete che presentano degli errori: sono davvero molto rare e alcune di queste sono quotate una piccola fortuna.

Ad esempio, le 10 lire con la spiga dell’anno 1991 presentano un errore, ovvero gli assi al contrario, dunque è sicuro che queste monete hanno un valore che si aggira sui 70 euro. Bisogna tenere presente che il valore della monta è condizionato anche da altri fattori, uno tra i quali lo stato di conservazione, che aumenta il valore di essa quanto più sia ottimale e non intaccato da macchie, ossidazioni varie. Il fattore principale rimane comunque la rarità, dunque più in generale se vi accorgete di una moneta diversa dalle altre allora informatevi subito.