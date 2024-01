Guida notturna, non puoi più farlo: devi se hai passeggeri ti multano immediatamente

Le leggi per la guida notturna stanno completamente cambiando, d’ora in poi arrivano nuove disposizioni: ecco i cambiamenti

Sono sempre più frequenti gli incidenti mortali che avvengono sulle strade dove tra le vittime principali risultano esserci i giovani. Qualcuno le ha definite “stragi del sabato sera” perchè nella maggior parte dei casi avvengono al ritorno dalle discoteche o da locali notturni.

Basti pensare che, nonostante le restrizioni covid, durante il 2020 ci sono state 2.395 vittime di incidenti stradale. Molte sono state le misure adottate per limitare questo fenomeno eppure i risultati non sempre hanno dato esito positivo. Da qui nasce l’esigenza di potenziare la rete dei contralli ma anche adottare misure più rigide oltre una maggiore campagna sull’educazione stradale.

Secondo una statistica riportata dall’ISTAT infatti, i decessi stradali costituiscono una delle cause di morte dei giovani tra i 15 e i 24 anni. Sempre dall’indagine è emerso che la quota maggiore di incidenti in cui sono coinvolti giovani tra i 18 e 21 anni è concentrata nelle ore notture.

Tra i fattori più comuni che sono alla base di queste tragedie c’è quasi sempre un eccesso di velocità o comunque negligenza da parte del guidatore. Per questo motivo sembrano essere sempre più urgenti i provvedimenti da prendere per evitare tutto ciò. Cambiamenti definitivi e drastici potrebbero verificarsi per arginare questi drammi che stanno prendendo sempre più piega. Scopriamo cosa cambierà..

Guida notturna: ecco i cambiamenti

Da poco è stato proposto in senato l’emendamento Edoardo, al fine di limitare le tragedie che colpiscono i giovani alla guida ed i loro passeggeri.

Il nome dell’emendamento è ispirato a Edoardo Divino, un giovane diciassettenne romano vittima di un’incidente mentre veniva trasportato in auto da un amico diciottenne. L’emendamento è stato in seguito presentato dal direttore del personale dell’Università Luiss, Francesco Spanò, amico della madre della giovane vittima. Se il decreto venisse approvato ecco cosa succederà…

I dettagli della nuova legge

Se l’approvazione del decreto dovesse andare a buon fine, l’emendamento si andrà ad inserire nell’articolo 186-Ter del Codice della Strada, subito dopo la norma, il 186- bis e coloro che non hanno superato i 21 anni non potrebbero trasportare più di un passeggero dalle ore 00.00 alle ore 05.00. Stessa applicazione riguarderebbe coloro che non hanno conseguito la patente B da più di tre anni.

Se ciò non venisse rispettato, è prevista una multa che andrebbe da un minimo di 800 euro a 3200 euro. Contemporaneamente ci sarebbe l’arresto da sei mesi ad un anno, a seconda della gravità della trasgressione. Pene severe sicuramente ma la cui funzione è evidente.