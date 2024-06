Autovelox, quando lo vedi ti basta fare questa mossa: la multa non ti arriva nemmeno a casa

Molti conducenti stanno adottando questo sistema totalmente legale per evitare la multa dell’autovelox: stop al terrore delle sanzioni.

Finire sotto l’obiettivo di un autovelox è tutto fuorché bello, ma la quantità spropositata dei dispositivi presenti sulle strade non lascia spazio a nessuna distrazione. L’autovelox, ovviamente, ha il compito legittimo di far rispettare la velocità ad un conducente, ma è anche vero che un eccesso del limite può avvenire per diverse ragioni, non necessariamente poiché si sta correndo in strada.

Tuttavia, come accennato all’inizio, la legge non sembra vedere eccezioni, anzi, le multe per eccesso di velocità sono abbastanza salate. Per questo motivo, sempre più italiani stanno cercando sistemi per non cadere più vittime di questo sistema di controllo. Uno di questi sembra essere molto gettonato, nonché attendibile.

La prima tecnica per evitare di cadere nel mirino degli autovelox è, semplicemente, rispettando in ogni occasione il limite di velocità. Di legge si parla, ma come è vero che i conducenti hanno obblighi ben precisi, anche gli autovelox devono essere segnalati ad una certa distanza, in base al tipo di strada percorsa. Ed è da qui che nasce un trucco, tanto semplice quanto efficace, che sfrutta la tecnologia.

Il sistema di segnalazione degli autovelox

Negli ultimi anni, la guida ha subito una rivoluzione grazie all’avanzamento tecnologico, trasformando l’esperienza al volante e rendendola più sicura e piacevole. Basti pensare al semplice navigatore, che non solo ci indica il percorso per raggiungere la destinazione, ma fornisce altre indicazioni come la presenza di semafori e luoghi dove fare benzina. Dal nostro smartphone, oltre a questo, possiamo ottenere molto di più: può indicarci la presenza di un autovelox in anticipo, così da poter evitare eventuali distrazioni del caso.

Le app essenziali per ogni automobilista

Tra le app di navigazione più rinomate spicca iCoyote, un’applicazione che si distingue per la sua comunità di utenti attivi che segnalano in tempo reale autovelox fissi e mobili, sistemi tutor, incidenti, lavori in corso, zone a rischio e telecamere ai semafori. Questa rete collaborativa permette di viaggiare con maggiore consapevolezza, indicando in quali luoghi prestare maggiore attenzione.

Simili a iCoyote sono anche Autovelox Italia CamSam e Waze, due app che offrono funzionalità analoghe. Queste applicazioni non solo indicano la posizione degli autovelox, ma forniscono anche informazioni dettagliate sul traffico, suggerendo percorsi alternativi per evitare ingorghi e risparmiare tempo prezioso.

Un’altra app di grande utilità per chi percorre spesso le autostrade è Fast And Tutor. Questa applicazione consente di visualizzare la mappa dei tutor installati lungo il percorso e, anche in questo caso, aiutando l’automobilista a mantenere la velocità media sotto controllo per evitare sanzioni. Con Fast And Tutor, è inoltre possibile pianificare il viaggio tenendo conto delle zone monitorate; il che garantisce una guida più serena, priva di sorprese spiacevoli.