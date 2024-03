Broccoli, mangiali ogni giorno e succede questo al tuo corpo: non te lo immagini

Se ti piacciono i broccoli, ti sei mai chiesto cosa succede al tuo corpo se li mangi tutti i giorni? La verità che non ti aspetti.

I broccoli sono ortaggi che appartengono alla stessa famiglia dei cavoli, che prevede 100 diverse specie. Tantissime, alcune forse nemmeno le conosciamo.

Esteticamente sono molto belli da vedere, assomigliano a dei fiori, ma qualcuno non sopporta il loro odore quando vengono cucinati. In effetti non è esattamente un effluvio profumato. La colpa è di alcuni composti solforosi che contengono al loro interno e che con il calore della cottura vengono sprigionati,

Sono però ottimi alleati per la nostra salute: ricchi di vitamine e acido folico, non dovremmo farci fermare dall’odore sgradevole. Vitamina A, che protegge la salute di pelle e occhi, ma anche vitamina C che aiuta a combattere le infezioni e B che aiuta nel corretto funzionamento del metabolismo. Ma troviamo anche potassio per la salute cardiovascolare, calcio e fosforo per conservare un sorriso smagliante.

Mille motivi per mangiarli: ma se lo facessimo tutti i giorni? Cosa succederebbe mangiando broccoli ogni giorno?

Broccoli ogni giorno: cosa succede al tuo corpo

Abbiamo detto che non dobbiamo farci fermare dal cattivo odore sprigionato dai broccoli durante la cottura, anche perché possiamo limitarlo. Per esempio aggiungendo all’acqua di cottura un po’ di aceto di vino, oppure facendo bollire in un pentolino qualche foglia di alloro, che è un perfetto mangia odori.

Questo ci permetterà di consumarli in tutta tranquillità sfruttando tutti i benefici e le virtù di questi ortaggi. Come la vitamina C che aiuta a contrastare i radicali liberi, che causano l’invecchiamento cellulare. Broccoli per sembrare più giovani, insomma.

A cosa vai incontro consumandoli quotidianamente

Se c’è ancora qualche dubbio sulle virtù dei broccoli aggiungiamo che sono anche amici della linea; in quanto ricchi di acqua, di cui sono composti quasi per il 90%, apportano appena 33 calorie ogni 100 grammi. Ottimi per la dieta, quindi.

Ma hanno anche una proprietà che pochi conoscono, quella di combattere l’Helicobacter, un batterio che colpisce l’apparato digerente ed è causa di diverse problematiche fisiche. Bruciore di stomaco, gonfiore, nausea, tanto per citarne alcuni. Ebbene, uno studio pubblicato sulla rivista Cancer Prevention Research e condotto dai ricercatori dell’università di Tokyo e della Johns Hopkins University di Baltimora, ha dimostrato la loro utilità in tal senso. Studiando alcune persone affette dal batterio che hanno mangiato broccoli ogni giorno per due mesi, contro un altro gruppo che invece ha consumato semplice erba medica, hanno fatto un’importante scoperta: la diminuzione dell’Helycobacter.