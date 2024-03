Dieta, cuoci solo in questo modo e perdi 5kg in un mese: puoi farlo con tutti i cibi

Dimagrire mangiando si può se sai come cucinare i cibi. E noi ti sveliamo cosa fare per perdere anche fino a 5 kg in un mese.

Chiunque si sia trovato almeno una volta nella vita a dover seguire una dieta sa che per perdere peso occorre agire seguendo una serie di regole e mettendo in atto diverse strategie.

La prima è ridurre le calorie, ma facendo anche in modo che siano inferiori a quelle bruciate nell’arco della giornata. Questo si chiama deficit calorico, ed è il punto fondamentale.

In secondo luogo vi è la scelta dei cibi. Senza eliminare nulla, perché una dieta bilanciata prevede tutti gli alimenti nessuno escluso, chiaramente alcuni devono essere quantomeno limitati. Grassi e zuccheri possono esser assunti, ma mai in eccesso, che è ciò che fa male.

Infine gioca un ruolo importante anche il metodo di cottura. Una cosa è mangiare le patatine fritte, un’altra le stesse patatine ma al forno. Diversi condimenti, diversa assunzione di calorie, ma anche differente apporto nutritivo. Scopri allora qual è il metodo di cottura adatto che ti consente di dimagrire cucinando.

Dieta: se cuoci così perdi peso

Dimagrire attraverso il giusto metodo di cottura è possibile, così come è possibile evitare o limitare al massimo la dispersione delle sostanze nutritive contenute negli alimenti. Uno dei metodi migliori in tal senso è quello a vapore. I cibi, preferibilmente tagliati a pezzi non troppo grandi, vanno inseriti in un cestello metallico forato o in bambù, come usa la cucina orientale. Questo poi viene poggiato su una pentola piena di acqua posta sul fuoco: il calore del vapore cuocerà il cibo conservandone tutti i nutrienti.

I sapori saranno anche esaltati, e non avrai bisogno di condimenti a parte un filo di olio a crudo alla fine. Non solo verdure e ortaggi però, puoi cuocere anche il pesce, conservandone il sapore naturale. Discorso simile per la cottura alla griglia, che permette di limitare al massimo i condimenti rendendo il cibo più leggero, facendo sempre però attenzione a non bruciarlo.

Il metodo di cottura più leggero

Ma il metodo di cottura più leggero è sicuramente quello che prevede l’utilizzo del forno. A parte la pasta puoi utilizzarlo per cuocere praticamente tutti i cibi. Pochissimo condimento, spesso nemmeno quello in quanto puoi usare, a parte qualche ricetta che prevede il vino, anche solo dell’acqua o del brodo.

Una menzione a parte poi va anche al forno a microonde, che però non tutti posseggono. Anche questo è un metodo di cottura light che non solo dà un taglio alle calorie limitando o omettendo del tutto i condimenti, ma ti consente anche di impiegare meno tempo. E dimagrire cucinando nel modo giusto.