“Stesso consumo di un anno fa, bolletta quadruplicata”: Sta succedendo a tutti | Disastro totale

Aumenti spaventosi per le bollette del Gas, rispetto a un anno fa gli importi si sono quadruplicati: ecco cosa sta succedendo

Sembra davvero non esserci pace per i consumatori. Rispetto ad unno fa le bollette del Gas sono aumentate in maniera spropositata.

Il nuovo anno infatti, ha portato il ritorno dell’IVA al 22% che di conseguenza ha avuto un impatto concreto sulle bollette del gas.

L’IVA agevolata era stata confermata di trimestre in trimestre dal Governo guidato da Giorgia Meloni. Purtroppo però, con la legge di bilancio 2024 questo provvedimento è stato definitivamente archiviato, e pertanto l’IVA delle bollette gas è tornata ai suoi livelli originali.

Secondo le stime Codacons si parla di aumenti su base annua di 220€ per nucleo familiare. Proprio in questi giorni è stato segnalato un caso di un utente che ha ricevuto un aumento quadruplicato rispetto all’anno scorso. Vediamo nel dettaglio cosa è successo.

Bolletta quadruplicata

Arrivano direttamente dalla provincia di Como, le bollette con aumenti record. In realtà tale fenomeno sembra ormai diffondersi in tutto il territorio, facendo allarmare seriamente molte famiglia italiane, specialmente dopo aver ricevuto il conto dei mesi di dicembre e gennaio.

Tornando alla segnalazione iniziale, questa arriva da un residente di Villa Guardia che ha allegato al quotidiano “Comozero” le due bollette dell’identico periodo dicembre-gennaio sia del 2022-2023, sia del 2023-2024. “Quando ho aperto quest’ultima non volevo crederci. Pensavo chiaramente a un errore poi ho comunque iniziato a pensare se i nostri consumi fossero aumentati a dismisura per qualche ragione” ha scritto il lettore.

I dettagli degli importi aumentati

Sempre in riferimento all’utente di Como, ha confrontato le bollette attuali con quelle di dicembre-gennaio degli ultimi due anni, e la sorpresa è stata paurosa.

“Nel periodo di dicembre e gennaio, tra 2022 e 2023, sulla bolletta di Enel Gas è indicato un consumo di 482 metri cubi per un totale da pagare di 206,56 euro. Quest’anno, per i mesi di dicembre 2023 e gennaio 2024 il consumo è stato sostanzialmente identico, cioè di 478 metri cubi di gas ma il totale di pagare è salito addirittura a 978,26 euro. Una cifra folle, mostruosa” ha riferito il cliente. Enel però, sostiene di aver inviato un’apposita comunicazione al domicilio, indicando l’aumento ma il fruitore ha ribadito: “ma noi non ne abbiamo traccia e un rincaro del genere, anche spiegato, resta inaccettabile oltre a creare evidenti problemi con l’esborso. Cambieremo gestore immediatamente, questo è poco ma sicuro”.