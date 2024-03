Auto, nuovo disastro in arrivo: dopo la revisione paghi altri 250€ | Italiani disperati

Una nuova spesa da affrontare per i cittadini che sono in possesso di una automobile che guidano abitualmente, che botta.

Di questi tempi quasi tutti posseggono almeno un veicolo per spostarsi in modo autonomo ed eventualmente trasportare chi o cosa vogliamo.

La condizione del trasporto pubblico nelle grandi città e nelle zone rurali non è certo ottimale ancora, pertanto non è consigliabile né vivibile non avere un mezzo proprio per spostarsi a piacimento se non in alcune specifiche zone o città particolarmente servite dalla viabilità pubblica.

Questa mancanza di servizio purtroppo sfocia nell’utilizzo di mezzi privati e in una conseguente diffusione e in un incremento di smog e inquinamento, degli elementi che non sono certo positivo per il benessere del nostro pianeta e per il risparmio energetico e di risorse che il continente europeo si propone di realizzare con degli obiettivi specifici.

Al momento, comunque, questo è lo stato dell’arte della viabilità della penisola, pertanto bisogna trovare un modo per essere in regola con le tasse e le spese dovute per poter circolare con il proprio mezzo in serenità. Sembra che oltre alla revisione vi sia una ulteriore spesa da sostenere: gli automobilisti si lamentano non poco.

Una spesa in più per migliaia di persone

Lo sappiamo, la revisione della macchina è una attività obbligatoria prevista dalla legge per poter circolare con il proprio mezzo garantendo la sicurezza propria e quella delle altre persone che popolano la strada.

A quanto pare il costo della revisione sta subendo, così come le spese in molti altri ambiti, dai beni di prima necessità ai costi energetici, un rincaro che non è trascurabile: i cittadini tremano, e fanno bene. Vediamo nello specifico in cosa consiste.

Un aumento determinato da nuovi controlli

La revisione è necessario farla ogni due anni, mentre il tagliando, lo sappiamo, è solamente caldamente raccomandato dalla legge.

Ma quanto costa la revisione? Dipende da molti fattori, partendo dal tipo di auto fino a giungere alla sua condizione e agli anni di utilizzo oltre ai chilometro percorsi. Il suo costo, però, può giungere fino a 250 euro, una spesa per alcuni impossibile da sostenere con serenità, tra le altre: questo per controllare che tutti i parametri e le caratteristiche della macchina siano aderenti a quanto previsto dalla normativa vigente.