Limiti di velocità, arriva l’abolizione: la decisione è ufficiale

Una novità importante scuote gli animi degli automobilisti: si tratta di una importante variazione sui limiti di velocità.

Di questi tempi quasi tutti posseggono un automobile, purtroppo però non è la totalità delle persone quella che conosce a menadito il codice della strada ed è totalmente in grado di garantire la sicurezza propria o quella degli altri.

Il codice della strada è una normativa fondamentale, in quanto mira a garantire la sicurezza e soprattutto l’incolumità di tutte le persone che popolano la strada, dagli automobilisti ai ciclisti, dai pedoni alle persone in monopattino elettrico.

Per adattarsi all’utilizzo di mezzi alternativi, come ad esempio i monopattini che hanno conosciuto un boom negli ultimi anni, il codice della strada viene modificato perché rimanga al passo con i tempi: basti pensare, negli anni, alla introduzione dell’obbligo del casco sui motocicli o dell’esposizione della targa sui monopattini elettrici – e del casco, anche, sugli stessi.

In questi giorni sembra che vi sia una novità importante che riguarda proprio i limiti di velocità: facciamo chiarezza sulle modifiche che sono state apportate e quali sono le condizioni in cui la fattispecie giuridica si realizzerebbe.

Novità sui limiti di velocità

Per il controllo del rispetto di questo tipo di segnaletica stradale, quella che riguarda i limiti di velocità in diversi tratti, quando è necessario specificarli, nel tempo le istituzioni si sono evolute andando a utilizzare dei mezzi tecnologici come ad esempio i temutissimi autovelox, delle macchinette che sono in grado di misurare le velocità del veicoli che transitano nei loro pressi.

In questo caso, la modificazione è intervenuta nei pressi di Bologna, con un cambiamento intervenuto a partire dallo scorso 16 gennaio: eppure i lavori per le condizioni sono iniziati già dallo scorso luglio. Vediamo che cosa comporta.

Lamentele e soluzioni in Emilia-Romagna

Dopo molte lamentele da parte degli automobilisti per le multe eccessive per mancato rispetto di limiti di velocità, a Bologna è stata pensata una decisione da molti ritenuta comunque drastica.

L’idea è quella di adeguarsi a una filosofia che proviene dalla Germania: quella di eliminare totalmente i limiti di velocità. Ovviamente questa è una soluzione che rivoluzionerebbe del tutto il Codice della Strada, ma secondo il ministero dei trasporti tedesco potrebbe paradossalmente essere d’aiuto per la transizione ecologica. Non resta che attendere.