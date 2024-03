Lenzuola morbide e setose con il trucco degli Hotel: nessuno poteva immaginarlo

Se anche tu, a casa, vuoi un letto accogliente come quello degli hotel, non devi fare altro che seguire questi step: ecco il trucco.

Dormire fuori casa, per molti, è un vero disagio, perché si abbandona il proprio cuscino e il proprio materasso per adattarsi a quelli degli hotel. Ma, nessuno ha notato quanto le lenzuola, in queste strutture, siano così morbide e setose? Il modo in cui i letti degli hotel si presentano, fanno sì che gli ospiti vengano accolti in maniera impeccabile.

Quando fai il bucato a casa, però, le lenzuola non sembrano affatto come quelle degli hotel e presentano delle pieghe che rendono l’aspetto del letto più disordinato. Ed ecco che, per rimediare a questo risultato, inizi a ricorrere al ferro da stiro, spendendo tempo e soldi, solo per far apparire la tua camera da letto più presentabile.

Fortunatamente, però, ti suggeriremo un trucchetto per avere delle lenzuola in perfetto ordine, come quelle degli hotel, senza troppa fatica. Segui il nostro consiglio e smettile di combattere contro le pieghe più resistenti.

Come avere lenzuola poco stropicciate

Innanzitutto, per avere un risultato finale più soddisfacente, dopo aver svuotato la lavatrice, inizia con il separare il bucato da lavare, in modo da dedicare un lavaggio per ogni categoria. Così facendo, le lenzuola non si intrecceranno con jeans e abiti vari. Inoltre, fai ben attenzione alle temperature, perché più sono alte e più le pieghe, durante le fasi del lavaggio, tendono a fissarsi.

Se non vuoi rischiare di ottenere un bucato pressato e troppo stropicciato, poi, evita di sovraccaricare troppo il cestello. Con una lavatrice che ha un’ottima classe energetica, non dovresti avere problemi di consumo, quindi non sei costretto a riempirla fino a farla scoppiare per risparmiare. Ma, c’è anche un’altra accortezza che fa la differenza e che deve essere messa in pratica non appena termina il lavaggio.

Bye bye ferro da stiro

Il ferro da stiro non è esattamente il miglior amico delle casalinghe. Infatti, sono in tanti a rimandare questa pratica, mettendo da parte gli indumenti da stirare. Tuttavia, con le giuste accortezze, questo passaggio potrebbe anche essere saltato con tutta tranquillità. Così facendo, risparmierai tempo e, soprattutto, avrai anche un occhio di riguardo per la sostenibilità del pianeta.

Dopo aver gestito i lavaggi come ti abbiamo suggerito poco fa, quando tiri fuori le lenzuola dalla tua lavatrice, ricorda sempre di sbatterle per bene. Questo passaggio, quando sono ancora bagnate, permetterà alle pieghe di essere eliminate in un batter d’occhio. Dopodiché, stendile all’aria aperta, in uno spazio adeguato per distenderle a dovere e goditi il risultato finale, quando le metterai sul letto.