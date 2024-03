Test visivo, se vedi il numero nell’immagine sei un genio: solo il 2% della popolazione ci riesce

Ecco un simpatico giochino per mettere alla prova il tuo spirito di osservazione: trova il numero nell’immagine e risolvi il test visivo.

Ogni giorno il web è inondato da miriadi di giochi e test caricati dagli utenti e da risolvere, magari attraverso una sfida con amici e familiari.

Un simpatico passatempo che per alcuni è una vera passione. In effetti accanto ai giochini più leggeri creati apposta per passare un po’ di tempo in maniera spensierata, ce ne sono altri che sono più impegnativi.

Alcuni test psicologici offrono una vera chiave di lettura circa carattere, attitudini e modi di agire delle persone che vi si sottopongono. Altri ne misurano addirittura l’intelligenza, o quoziente intellettivo.

Quello che vogliamo proporvi noi oggi fa parte della schiera di test visivi nei quali è celata un’immagine o, come in questo caso, un numero. Spirito di osservazione e capacità di attenzione sono tutto ciò che ti serve. Pronto? Andiamo a scoprire di che si tratta e se riesci a risolverlo.

Test visivo: trova il numero nell’immagine

Come abbiamo detto alcuni test vengono impiegati anche in ambito psicologico per valutare il quoziente intellettivo del soggetto che vi si sottopone. Questo si ottiene valutando il rapporto tra età anagrafica e mentale, considerando che ogni fascia di età presenta un suo livello di intelligenza. Chiaramente il cervello di un bambino funziona diversamente rispetto ad un adulto. Inoltre influiscono sull’intelligenza anche molti fattori come la predisposizione ereditaria, gli stimoli ricevuti dall’ambiente circostante familiare nonché dal tipo di formazione scolastica ricevuta.

Alcuni individui hanno un quoziente intellettivo superiore alla media, che è stata stabilita intorno ad un punteggio che va dai 90 ai 110. Questi soggetti, considerati delle eccellenze, dei geni, fanno parte di un gruppo chiamato MENSA. Un’associazione senza scopo di lucro che accoglie persone di tutto il mondo accomunate da un Q.I. superiore alla media, a volte anche di molti punti.

Solo pochi riescono a vedere la cifra nascosta

Senza scomodare il MENSA, oggi vogliamo proporti un semplice test visivo che mette alla prova il tuo spirito di osservazione e la tua capacità di distinguere immagini sovrapposte. Si tratta di un’illusione ottica, una sorta di spirale in bianco e nero che nasconde un numero, o meglio, una serie di numeri. Devi semplicemente fissare l’immagine e trovare, nel minor tempo possibile, la serie di numeri nascosti.

Le persone che riescono in meno tempo, una manciata di secondi, sono più sensibili al contrasto. E tu in quanto tempo riuscirai? In ogni caso, ecco la soluzione: i numeri sono 3452839.