Contatore luce, correte a leggere sul display questa cosa: se c’è scritto così corri ai ripari | Stanno mettendo i sigilli a tutti

Tempi difficili per gli utenti di energia elettrica. Corri a leggere il display del contatore luce, devi preoccuparti se c’è una particolare scritta.

Sempre più famiglie oggi hanno difficoltà ad arrivare a fine mese, con prezzi alle stelle di generi alimentari e soprattutto di gestione casa.

A incidere maggiormente sul bilancio familiare infatti sono la spesa alimentare e i costi sostenuti per tutto ciò che gravita intorno alla casa. Soprattutto le bollette.

Tutti abbiamo bisogno di elettricità, gas e acqua, ma se a queste aggiungiamo linea fissa, internet, servizi di streaming televisivo, ecco che le spese si sommano e diventa davvero complicato sostenerle tutte. Quindi si cerca il modo per risparmiare, e le truffe in tal senso si moltiplicano.

Quante volte veniamo raggiunti da call center che si spacciano per i nostri fornitori o un fantomatico “ufficio centrale” che ci vogliono “adeguare la tariffa”. Facendo leva sulla voglia di risparmiare dell’utente, che risponde a tutte le domande fornendo dati sensibili, questi soggetti riescono a far sottoscrivere un nuovo contratto senza che il povero malcapitato se ne renda conto. Quando arriva la prima bolletta, spesso salatissima, la brutta sorpresa. E quando non riesce a pagare la cifra sono dolori. C’è una scritta sul display del contatore a cui fare molta attenzione, scopriamo di che si tratta.

Contatore luce: corri a leggere cosa c’è scritto

Abbiamo visto come alcuni scaltri individui riescono a far cambiare contratto a ignari utenti che, rispondendo in buona fede alle domande telefoniche, si ritrovano con forniture mai richieste. E quando iniziano ad arrivare le prime bollette sono dolori. Alcuni non possono, o non vogliono pagare.

Ma cosa succede se si decide di non pagare una bolletta della luce? O se la si dimentica? Ovviamente non viene staccata immediatamente la fornitura. Prima il fornitore energetico invierà un sollecito bonario, dopo circa un mese dalla scadenza. Se non sortisce nessun effetto ci vedremo recapitare a casa una più seria raccomandata con ricevuta di ritorno attraverso la quale si intima il pagamento entro 15 giorni dall’invio. Dopodiché arriva il distacco della luce.

A cosa devi fare attenzione

Il distacco della luce però non avviene per tutti. Alcune utenze sono dette “non disalimentabili”, ovvero non possono rimanere senza forniture di energia elettrica, o gas. È il caso di scuole, ospedali e carceri, per esempio. Ma anche quando il fornitore decide di agire in maniera dura, lo fa gradatamente.

Prima di staccare del tutto la fornitura, ridurrà la potenza del contatore al 15% e sul suo display apparirà quindi la scritta fattore k 15%. Se ti accorgi che il contattore scatta spesso, corri a leggere il suo display, magari non hai pagato le ultime bollette.