Isola tutta casa con questo trucco: azzeri la bolletta del riscaldamento

Con un semplice trucchetto potrai risparmiare notevolmente sulla bolletta del riscaldamento: ecco quale e i dettagli

Quello del caro vita è uno dei problemi principali che nel nostro Paese sta diventando sempre più emergente. I rincari hanno coinvolto tutti i settori, nessuno escluso, andando inevitabilmente a influire sulle bollette della luce e del gas.

Questa situazione è iniziata in concomitanza della pandemia Covid-19 ed è proseguita con la guerra in Ucrania, andando a colpire l’intero mercato energetico europeo. Di conseguenza, numerose famiglie si sono trovate a dover far fronte a spese del tutto raddoppiate rispetto agli anni passati che hanno inciso drasticamente sull’equilibrio economico familiare.

L’auto dei governi dell’Unione Europea non è mancato, esempio ne è il bonus energia di 150 euro o le agevolazioni fiscali per l’acquisto di elettrodomestici di nuova generazione. Eppure a quanto pare, nemmeno questi supporti hanno risollevato la situazione e sono ancora tanti i cittadini in serie difficoltà.

Ormai per i consumatori l’obiettivo principale è diventato il risparmio, per questo motivo riporteremo dei semplici consigli e accorgimenti in grado di far consumare meno energia possibile e risparmiare un bel pò sulle bollette.

Risparmiare sull’energia: ecco come

Tra le voci che maggiormente fa registrare consumi più alti vi è, senz’ombra di dubbio, il riscaldamento, tra caldaia, termosifoni, scaldabagno e tutto ciò che viene. Vi sono però delle accortezze che possono essere messe in pratica per ottenere spese minori. Innanzitutto un primo consiglio è quello di tenere innanzitutto il riscaldamento ad uno o due gradi in meno del solito. A fronte di un cambiamento di temperatura praticamente nullo, infatti, il consumo è davvero considerevole in tal senso.

Un altro accorgimento molto importante nell’’economia del riscaldamento è l’effettivo isolamento dell’ambiente domestico. Basta infatti anche un semplice spiraglio o spiffero presenti negli angoli più nascosti e impensabili della casa per far si che entri entri aria fredda portano cosi un maggior dispendio in termini di energia da parte dei termosifoni per mantenere una determinata temperatura all’interno dell’ambiente di casa. Questo può portare ad un abbattimento del potere riscaldante pari addirittura al 30% o del 40%. E’ bene quindi verificare per bene Il nostro l’isolamento della propria casa, attraverso vari modi.

Cosa fare per ottenere un isolamento ideale

Per far si che l’isolamento sia davvero efficace, tra le prime cose da fare vi è quella di sostituire tutti i vecchi infissi con infissi completamente nuovi e moderni, privi di spifferi, e che consentano quindi di sigillare sapientemente l’ambiente di casa e il suo relativo calore generato dai termosifoni e dalla caldaia.

In quest’ottica molto utili sono anche i pannelli coibentati, i quali per loro stessa natura sono molto flessibili e consentono quindi di adattarsi ad ogni superficie.