Forno, premi questo bottone e dimezzi la bolletta: risparmi un capitale

Un piccolo espediente non noto proprio a tutti: basta poco per ridurre anche di una cifra consistente la bolletta.

Di accortezze per non ritrovarsi ad avere una brutta sorpresa a fine mese ce ne sono moltissime da osservare: ad esempio, per quanto riguarda il gas, è bene ricordarsi di non tenere accesi i termosifoni negli orari notturni, o di utilizzare i fornelli solamente quando necessario.

Anche per l’energia elettrica vale lo stesso principio: non tenere le luci sempre accese e preferire la luce naturale, oppure evitare di utilizzare la pompa di calore o l’aria fredda del condizionatore per più ore rispetto a quante ne servirebbero per rinfrescare l’ambiente.

Il risparmio energetico oltre che a giovare alle nostre tasche, giova anche all’ambiente: in questo millennio la parola d’ordine è ecologia e soprattutto rispetto delle risorse che abbiamo a disposizione. Sono già diverse le persone che hanno deciso di rivolgersi a fonti energetiche rinnovabili, ad esempio con l’installazione di pannelli solari, ma non tutti possono permetterseli nonostante gli incentivi statali, sfortunatamente.

Bisogna, nel frattempo che le energie rinnovabili arrivino a essere economiche per tutti, essere a conoscenza di tutti i “trucchi del mestiere”: vediamo come è possibile risparmiare un po’ di energia con questo pulsante sul nostro forno.

Un piccolo click per la felicità

Il forno elettrico è uno tra gli elettrodomestici più presenti nelle case, un vero evergreen, o sempreverde, nelle dimore degli italiani, utilizzato soprattutto nei mesi autunnali e invernali, quando fa comodo anche per riscaldare l’ambiente circostante.

Soprattutto i forni più moderni, oltre a essere autopulenti, hanno sempre più modalità di cottura degli alimenti, seppure la distinzione principale sia quella tra statico e ventilato: vediamo quale modalità è maggiormente consigliata per il risparmio in bolletta.

Il forno: la miglior modalità per risparmiare

Per evitare di ritrovarci a bocca aperta di fronte alla bolletta dell’energia elettrica, la modalità più consigliata con la quale cuocere gli alimenti in forno è proprio quella ventilata, dato che fa uso di una unica ventola per far circolare l’aria alla temperatura desiderata.

Per quanto riguarda, invece, un altro elettrodomestico molto popolare, seppure da meno tempo, ovvero il forno a microonde, è consigliabile il suo utilizzo in quanto pare che consumi circa la metà rispetto al forno tradizionale.