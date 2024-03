Lavastoviglie, usa questa funzione per asciugare tutto perfettamente: risolvi il tuo problema

Una funzione pazzesca che non tutti pensavano di avere grazie alla propria lavastoviglie: mai più gocce su piatti e bicchieri.

Lavare i piatti a qualcuno piace, eppure già qualche anno fa è iniziato a verificarsi un fenomeno di ulteriore sostituzione: quello delle mani e dello sforzo umano con gli strumenti e l’energia di un elettrodomestico.

Parliamo della meravigliosa lavastoviglie, un elettrodomestico piuttosto diffuso anche se non quanto frigorifero o forno, che permette di risparmiare non solo tutto il tempo e la fatica impiegati per lavare i piatti ma anche tantissima acqua.

Le lavastoviglie più moderne, infatti, sono in grado di rimuovere anche i residui più ostinati: si tratta, dunque, certamente di una spesa piuttosto imponente da affrontare, ma anche di un vantaggio enorme per le nostre tasche (future), per il pianeta e per tutto il tempo risparmiato.

Qualcosa di analogo sta lentamente accadendo con l’asciugatrice, meno popolare ma ugualmente utile, che farà risparmiare tutto il tempo dell’operazione di stendere i panni e anche, in parte, della stiratura degli stessi, visto che è in grado di restituirli tendenzialmente meno spiegazzati rispetto allo stendino. Molti sono ancora restii, perché in 1questo caso c’è un guadagno di tempo ma anche una spesa energetica non indifferente che non corrisponde a nessun tipo di guadagno in termini di risorse. In ogni caso, parlando della lavastoviglie, alcuni rimangono restii per la fase di asciugatura: vediamo come risolvere questo problema.

La fase di asciugatura, un momento critico

Cosa sta accadendo se la nostra lavastoviglie non asciuga bene i piatti? Ebbene sì, piatti, posate, bicchieri e quant’altro dovrebbero essere prelevati dalla lavastoviglie totalmente asciutti.

Se ciò non accade, significa che qualcosa non sta affatto andando come dovrebbe: bisogna, quindi, porre una maggiore attenzione sul modo in cui carichiamo la lavastoviglie stessa oppure rivolgersi a un professionista che possa aiutarci.

Come fare per ottenere la perfetta asciugatura

Per rimettere a posto le nostre stoviglie perfettamente asciutte è necessario: assicurarsi di non stare sovraccaricando la lavastoviglie, utilizzare sempre il brillantante, aprire sempre lo sportello dell’elettrodomestico alla fine del ciclo di pulizia, utilizzare la funzione giusta appositamente per il detersivo in pastiglie, nel caso usaste proprio quello.

Bisogna, inoltre, essere sicuri di utilizzare il programma corretto e tenere sempre presente che materiali quali plastica e teflon sono più difficili da far asciugare. Infine, se avete controllato tutto ciò, dovrete rivolgervi a un professionista: si tratta di un problema tecnico.