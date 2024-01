Brodo di carne, addio a ore di cottura: in mezz’ora sarà pronto e buonissimo | Ti basta usare questo accorgimento

Un nuovo metodo per fare il brodo in pochissimo tempo rispetto alle ore di cottura: vediamo come è possibile.

Il brodo è una preparazione molto nutriente, a volte associato a quando si sta male, ma non sempre, oppure ideale per i giorni piovosi o particolarmente freddi.

Da solo, simile a una zuppa, o con la pasta come i quadrucci o i tortellini, elementi della tradizione italiana associati da tantissimi anni al brodo, è un piatto speciale che si mangia spesso anche a Natale.

Il brodo per molti è anche un comfort food, se non fosse che ci sono non pochi problemi per realizzarlo visti i lunghissimi tempi di cottura che ecco richiede perché l’acqua possa impregnarsi di tutti i succhi, i sapori e i nutrienti della carne e delle verdure utilizzate.

Oggi, però, pare ci sia un nuovissimo metodo per poter realizzare il brodo: basta avere, oltre agli ingredienti, gli strumenti giusti per poter fare un buonissimo brodo di carne in un tempo molto più breve.

Un brodo buono e veloce

In genere si ha bisogno di circa tre ore per ottenere un brodo che possa chiamarsi così: una sua variante veloce, invece, vede l’utilizzo di un oggetto che quasi tutti posseggono: la pentola a pressione.

La preparazione del brodo di carne nella pentola a pressione ha bisogno di un tempo di circa 40 minuti di cottura a partire dal fischio della pentola.

La preparazione

Per la preparazione del brodo in pentola a pressione avremo bisogno dei seguenti ingredienti in queste dosi: 1.2 kgcarne bovina (spalla, cappello del prete, punta di petto…), 1osso del ginocchio (facoltativo), 1cipolla (piccola), 2 carote, 50 g porro, 2 coste di sedano, 1 spicchio d’aglio, 1 rametto di timo, 3.3 litri di acqua e 1 cucchiaino di sale fino.

Una volta puliti, tagliati e inseriti nella pentola a pressione tutti gli ingredienti, bisogna coprire tutto con l’acqua e accendere il fuoco, apponendo il coperchio sulla pentola a pressione. Una volta che inizia a fischiare, dovremo lasciar cuocere il brodo per circa 40 minuti. Una volta passati questi minuti, basta aprire la valvola per la fuoriuscita del vapore e lasciarla sfiatare completamente; controllare, successivamente, che la valvola di sicurezza si sia abbassata, quindi aprire la pentola. In seguito, dopo aver tolto i pezzi più grandi di verdura dalla pentola e quelli di carne, basterà filtrare il brodo con un colino per ottenere il risultato desiderato.