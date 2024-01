Lavastoviglia, con questo bottone segreto risparmi il 30%: i tecnici non te lo dicono

Con questo incredibile trucco potrai risparmiare sull’uso della lavastoviglia: ecco qual è e tutti i dettagli

Uno degli elettrodomestici più utilizzati nelle case degli italiani è sicuramente la lavostoviglia. Grazie a questo valido supporto è possibile lavare ed asciugare un grande numero di pentole e posate in maniera super veloce.

L’unico problema legato al suo utilizzo è quello relativo ai costi che sono sempre più in aumento. Per questo motivo purtroppo, c’è chi decide di privarsi degli elettrodomestici per risparmiare.

In questo periodo più che mai, il costo della corrente è alle stelle e tale incremento si riflette inevitabilmente sulle bollette che diventano salatissime.

Alcune persone tendono a limitare questo problema staccando la spina o cercando modi alternativi per risparmiare. In realtà esistono alcune accortezze che si possono seguire per ridurre i consumi di luce e acqua. Uno in particolare è consigliato per ridurre il consumo della lavastoviglie. Scopriamo insime qual è.

Il tasto che in pochi conoscono

Come anticipato i rincari della bolletta e del gas stanno mettendo in difficoltà gli italiani che invece vorrebbero solo cercare di risparmiare. Vi sono alcuni trucchetti che si possono applicare sugli elettrodomestici per ridurre i consumi applicabili anche alla cara lavostoviglie. Questa infatti, possiede un bottone segreto in grado di far risparmiare sul costo delle bollette.

In media utilissimo elettrodomestico assorbe da 1850 Watt a 2700 Watt. Il costo medio della bolletta sarà dato dalla moltiplicazione del consumo energetico in kWh per il costo della corrente in €/kWh. Le lavastoviglie più efficienti consumano un minimo di sei litri per ciclo di lavaggio. Per ridurre i suoi consumi è consigliabile usare il tasto del programma Eco, che andrebbe azionato solo quando è a pieno carico, per evitare ulteriori sprechi e lavaggi inutili. Il lavaggio avviene a sessanta gradi, solo se le stoviglie non sono molto sporche.

Altri segreti per risparmiare

I consigli per risparmiare non si limitano al solo “tasto speciale”. Oltre il programma Eco, infatti, ci sono altri suggerimenti da poter seguire. Per esempio quando decidiamo di utilizzare la lavastoviglie, la cosa da fare sarebbe non sciacquare i piatti prima di metterli in lavastoviglie perchè si sprecherebbe tanta acqua inutilmente e il detersivo avrà meno efficacia.

Anche dal punto di vista della manutenzione si possono adottare dei buoni consigli. E’ necessario prestare molta attenzione al filtro, è bene rimuoverlo ogni 10 giorni per eliminare gli eventuali residui di cibo che si sono accumulati. Si consiglia inoltre il ciclo di asciugatura che permette di diminuire il ciclo di 15 minuti e risparmiare la corrente elettrica del 45%. Infine, se le padelle che si utilizzano per cucinare sono molto sporche, sarebbe meglio sgrassarle prima, magari utilizzando l’acqua calda con cui abbiamo cotto la pasta.