Mutui, con questo trucco dimezzi la rata: tieni i tuoi soldi in tasca | Una svolta epocale

Importante svolta arriva per tutti coloro che hanno intenzione di iniziare un mutuo: ecco di cosa si tratta e tutti i dettagli

Oggi ottenere un mutuo immobiliare per l’acquisto della prima casa diventa sempre più difficile e complicato. Secondo alcune ricerche sono sempre più numerose le famiglie che intendono rinunciarvi perchè non riescono ad affrontare tutte le richieste che le banche avanzano.

Alla base del problema vi è sicuramente quello dei tassi d’interessi molto alti, a questo si aggiunge la prudenza che gli istituti di credito adottano prima di concedere i finanziamenti.

Sicuramente, chi ha intenzione di comprare casa facendo ricorso ad un mutuo non dovrebbe, oggi più che mai, limitarsi a fermarsi alla prima offerta da parte di una banca. E’ consigliabile cercare l’offerta più vantaggiosa e più rispondente alle proprie esigenze.

E’ bene ricordare che chi volesse richiedere un mutuo non deve sempre partire sconfitto ma deve tenere a mente che l’attività delle banche si basa proprio nel concedere prestiti e mutui alle famiglie o imprese e da questo ( e non solo) deriva il loro guadagno.

Mutui: gli ultimi dati fanno ben sperare

Dopo il picco avvenuto nella seconda metà del 2023, il calo dei tassi di interesse inizia a produrre i primi risultati anche nel mercato dei mutui per la casa. I minori tassi applicati hanno avuto un impatto sulle offerte delle banche, con una riduzione tra i 50 e gli 80 punti base sia per i mutui d’acquisto sia per quelli di surroga.

Come primo numero positivo si è ottenuto un aumento della domanda dei mutui da parte di acquirenti under 36 anni, che a gennaio rappresentano il 48% delle richieste di mutui di acquisto, sei punti in più rispetto a dicembre 2023. Un secondo aumento, invece, riguarda le domande di mutui-surroga: in un mese sono cresciute dal 22 al 32%.

I vantaggi con la surroga di un mutuo

Attraverso la surroga di un mutuo si ha la possibilità di trasferire il prestito esistente con una banca verso un altro istituto di credito. Questo passaggio non prevede oneri, come le spese per l’istruttoria della pratica o per gli atti notarili. A incentivare le domande di surroga sono soprattutto le offerte delle banche per gli immobili ad alta efficienza energetica. Nel dettaglio, istituti come Intesa Sanpaolo e Credit Agricole propongono mutui di surroga con tassi del 2,5% per immobili di classe energetica A, B, o C e del 3% per abitazioni classificate da D a G.

Il risparmio offerto dalla surroga è proporzionale, ovvero è maggiore in corrispondenza di un elevato capitale residuo del mutuo da surrogare. Come evidenziato nei siti di comparazione, per esempio un mutuo di 140mila euro con una durata di 25 anni a tasso fisso stipulato a gennaio 2023, il nuovo tasso di surroga consente risparmi di 126 euro al mese nel caso di un immobile di classe energetica A, B o C, mentre è di 103 euro per classi energetiche D o successive.