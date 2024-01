Maria De Filippi, dopo l’addio a Costanzo si consola proprio con lei: una bellezza devastante

Maria De Filippi, dopo il terribile lutto di Maurizio Costanzo ha trovato conforto proprio con lei: ecco di chi si tratta

Maria De Filippi, nata a Milano il 5 dicembre 1961, è una nota conduttrice televisiva, autrice televisiva e produttrice televisiva italiana.

La sua carriera in televisione inizia nel 1992 quando subentra nella conduzione del talk show pomeridiano Amici, trasmesso su Canale 5. Da quel momento ha consolidato negli anni la sua notorietà divenendo anche autrice della trasmissione.

Con il passare del tempo, la De Filippi ha prodotto diversi format divenuti poi programmi televisivi di spicco della rete ammiraglia Mediaset come Uomini e donne, C’è posta per te, Temptation Island, Tú sí que vales e Amici di Maria De Filippi, quest’ultimo omonimo del suo programma d’esordio.

E’ inoltre proprietaria con RTI della società di produzione televisiva Fascino PGT, che produce varie trasmissioni per i canali Mediaset, tra cui tutte quelle condotte da lei e dal marito e cofondatore Maurizio Costanzo. Nel 2013 ha fondato anche la web TV Witty TV, il sito internet e piattaforma social che rimanda ai programmi prodotti dalla società.

Maria de Filippi dopo la scomparsa di Maurizio Costanzo

La nota conduttrice è stata sposata con il famoso giornalista e conduttore televisivo Maurizio Costanzo dal 1995. Con il marito è rimasta legata fino alla morte di lui avvenuta nel febbraio 2023.

La tragica scomparsa di Maurizio Costanzo è stata davvero un colpo durissimo per tutti in quanto lui rappresentava un vero e proprio punto di riferimento sia nel mondo dello spettacolo che per milioni di telespettatori affezionati a lui e ai suoi programmi. Indubbiamente anche per Maria De Filippi è stata una situazione molto difficile da gestire tanto che ha scelto di non parlare più dell’accaduto davanti alle telecamere. Tuttavia, in questi giorni, la donna è stata avvista con una nuova…compagnia.

Una nuova fiamma per Maria de Filippi?

La de Filippi dopo il difficile momento attraversato per la perdita di Maurizio Costanzo ha ripreso a pieno la sua attività lavorativa. Maria infatti, sta cercando di lasciarsi alle spalle quel grande dolore che l’ha colpita e pare abbia trovato già un’altra compagnia con la quale consolarsi.

Ultimamente, la donna è stata avvistata proprio con quella che semrba essere una sua nuova fiamma. No non si tratta di una nuova relazione amorosa per la conduttrice, ma di una nuova passione dalla quale sembra non riesca più a separarsi. Nello specifico riguarda un Audi Q7 bianca sulla quale la De Filippi è stata avvistata in questi giorni mentre faceva acquisti, ripresa dagli scatti di alcuni giornalisti che erano lì in zona. Certo, non sarà sufficiente a colmare il vuoto lasciato dall’addio di Maurizio, ma di certo un regalo in un momento di sconforto può aiutare eccome.