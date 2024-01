Ladri, lasciano proprio questi simboli sulle abitazioni: controlla subito se ne hai uno | Chiama la polizia

Fate attenzione se trovate uno dei seguenti simboli, potrebbe segnalare la presenza di un ladro: ecco quali sono

I furti in appartamento rappresentano purtroppo un fenomeno in forte aumento. Sempre più abitazioni vengono prese di mira e svaligiate in particolari periodi dell’anno o semplicemente quando ci si allontana dalla propria abitazione.

Secondo una statistica, le grandi città sono le più colpite con un furto che si verifica ogni tre minuti e una media di settanta abitazioni su mille vengono colpite a livello nazionale.

Alla base di questo aumento vi è sicuramente la crisi economica che spesso spinge questi topi d’appartamento a intrufolarsi nelle case e rubare tutto ciò che riescono a trovare.

Sarebbe infatti opportuno non lasciare mai in casa oggetti di valore, attivare i sistemi di antifurto elettronico e non pubblicare sui social notizie riguardanti la propria vacanza, ecc. Inoltre se l’assenza è breve si potrebbe lasciare qualche luce accesa, simulando la presenza di qualcuno.

La presenza di alcuni segnali da parte dei ladri

In molti casi i ladri utilizzando dei simboli sulle abitazioni che vorrebbero utilizzare come bersaglio. Questi segnali però, vengono disegnati su alcuni punti strategici che servono come riconoscimento dell’immobile da svaligiare.

Vi sono, purtroppo, diversi segni che i malfattori lasciano sulle porte, cancelli, citofoni, ecc. imparare a riconoscerli è molto importante per evitare di trovare brutte soprese nelle proprie dimore. Scopriamo insieme quali sono.

I simboli dei ladri: cancelli, citofoni e muri esterni

Partendo dai cancelli, il simbolo più utilizzato dai ladri è la comune X, che sta a significare generalmente un buon bersaglio. Questo simbolo è spesso accompagnato da una C particolare, raffigurata come un quadrato al quale manca il lato destro, e senza altre indicazioni o segni. Oltre a questo segnale potrebbe esserci anche una foma simile a un triangolo equilatero indicante la presenza di una donna soltanto. Circa le ville invece, uno dei simboli che i deliquenti sono soliti utilizzare sono quattro pallini sulla sommità di un quadrato. Con questo disegno stilizzato vogliono indicare che rubare in quell’immobile può fruttare moltissimi soldi.

Spostando sui citofoni, le rapprsentazioni dei malfattori variano a seconda del periodo della giornata, infatti, se il periodo adatto è la notte vi sarà una N maiuscola, se invece sarà il mattino sarà presente una M, altrimenti se il momento opportuno è il pomeriggio vi sarà un AM. Infine, per quanto riguarda i muri esterni delle abitazioni i fuori legge usano altri segni distintivi. Lungo il perimetro dell’abitazione, si può trovare un simbolo con una X sottesa da un cerchio, e in questo caso si sconsiglia ogni tentativo di scasso. Se si trova un pesce stilizzato, i ladri vogliono indicare la presenza di un pubblico ufficiale nell’abitazione, mentre due piccoli segmenti divisi ad angolo acuto indicano un luogo già visitato dai ladri, e non più redditizio. Insomma se vi capita di trovare uno di questi simboli elencati, non perdete tempo chiamate subito le forze dell’ordine.