Contatore, controlla subito la fascia oraria: in questo orario dimezzi i costi di consumo

Scopri come risparmiare sui consumi elettrici grazie a queste fasce orarie: il segreto sta nel tuo contatore.

I consumi energetici stanno gravando particolarmente sulle famiglie, negli ultimi tempi, a causa dei rincari ed è per questo che ci sono sempre più rinunce. Se anche tu non presti attenzione a quando utilizzi determinati elettrodomestici, come lavatrice, asciugatrice, forno, lavastoviglie, stai sbagliando tutto.

Con un briciolo di attenzione in più, potrai contrastare le stangate mensili e non spaventarti più davanti una bolletta dell’energia elettrica e del gas. Infatti, ci sono dei piccoli trucchi e suggerimenti che potresti mettere in pratica per alleggerire le fatture da pagare e far respirare il tuo portafoglio.

Scopri come risparmiare sui costi, riducendo gli sprechi. Tutto ruota attorno al tuo contatore e alle diverse fasce orarie. Ti sorprenderà scoprire come sia possibile dimezzare i costi di consumo, senza rinunciare a nulla.

Contratto a fasce orarie

Se hai un contratto con costo fisso per ogni fascia oraria, la situazione non può migliorare ma se, con il tuo distributore di energia elettrica, sceglierai un contratto a fasce orarie, le cose cambiano. Al giorno d’oggi, è sempre più difficile rinunciare agli elettrodomestici e ai dispositivi per la casa, ma i costi sempre più opprimenti ci costringono a dover scegliere tra uno e l’altro o a ridurne incredibilmente l’utilizzo.

Tuttavia, potrai godere di una maggiore economicità se carichi principali verranno usati tra le 22 di sera e le 6 del mattino. In questa fascia oraria, tutto costerà meno e, a fine mese, potrai godere di un risparmio notevole, che non ti saresti mai aspettato.

Il tipo di contratto: la convenienza prima di tutto

Ovviamente, è fondamentale visionare il tipo di contratto sottoscritto con l’azienda che ti fornisce energia elettrica, perché la fascia tra le 22 e le 6 è quella più gettonata, quella individuata come la più economica, ma alcuni enti potrebbero aggiungere anche altre fasce più vantaggiose per attirare a sé una maggiore clientela.

È tutta questione di mercato, di concorrenza, di strategia. L’energia è un bene primario al quale non si può più rinunciare al giorno d’oggi, ma trovare il giusto alleato per non essere soppressi dalle bollette mensili è davvero un terno al lotto. Con questo trucchetto, però, potrai fare la lavatrice o la lavastoviglie senza troppi sensi di colpa, perché in questi determinati orari il risparmio è garantito.