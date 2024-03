Budino al limone leggerissimo e freschissimo: solo 10 minuti per prepararlo, una svolta clamorosa

Voglia di un dolce leggero e fresco? Il budino al limone è quello che fa per te: pochi ingredienti e si prepara in un attimo.

Quante volte ti sarà capitato di avere voglia di qualcosa di dolce, ma poco tempo per prepararlo. O magari di avere ospiti dell’ultimo minuto e non avere tempo di andare a comprare il dessert.

Il budino al limone è proprio quello che fa per te. Un fantastico dolce al cucchiaio, fresco e leggero, adatto soprattutto al periodo estivo, ma buono anche tutto l’anno.

Perfetto sia come dessert per chiudere in dolcezza un pasto con gli amici, sia come merenda per i bambini, è pronto in soli 10 minuti. L’importante è prepararlo per tempo in modo da avere il giusto riposo che serve per farlo rassodare e raggiungere la giusta consistenza.

Tutto quello che dovrai fare è mescolare gli ingredienti e lasciarlo in frigo, alla fine potrai gustare il tuo golosissimo budino al limone e offrirlo ai tuoi ospiti, che sicuramente ti chiederanno il bis.

Budino al limone: cosa ti serve

Le dosi che ti indichiamo di seguito per preparare il budino al limone sono utili per 4 porzioni, potrai quindi variare a tuo piacimento aumentando o diminuendo a seconda dalle tue esigenze e necessità. Il budino al limone è perfetto per chi ama questo agrume dal gusto deciso e fresco, e potrai anche prepararlo il giorno prima e conservarlo in frigorifero ma ricordati di non superare i due giorni, essendo un prodotto senza conservanti deperisce velocemente.

Inoltre potrai anche sostituire il latte previsto con una bevanda vegetale, o un latte senza lattosio in caso di intolleranze. Anche la fecola di patate può essere sostituita da amido di riso o di mais, o farina di riso. Il risultato sarà sempre un buonissimo budino al limone.

Gli ingredienti e la preparazione

Per preparare 4 budini al limone ti serviranno quindi 50 grammi di fecola di patate oppure maizena, amido di riso o farina di riso, quella che avrai deciso di usare. E poi 100 grammi di zucchero, 20 ml di succo di limone più la scorza di un limone e infine mezzo litro di latte a scelta tra quelli disponibili, compreso quello vegetale.

Rompi le uova in una pentola, aggiungi lo zucchero e il succo di limone e mescola con una frusta a mano finché lo zucchero si sarà sciolto. Ora unisci un po’ alla volta la fecola di patate o la farina scelta e continua a mescolare per evitare la formazione di grumi finché avrai ottenuto un composto liscio. Scalda il latte con la scorza di limone e versalo a filo nel composto, sempre mescolando; metti la pentola sul fuoco e cuoci a fiamma bassa per circa 5 minuti, mescolando ancora, finché non si sarà addensato. Infine versa il budino al limone nelle coppette, livella, lascia raffreddare e fai riposare in frigo per almeno 2 ore prima di consumare.