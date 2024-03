Elettrodomestici, è proprio questo quello che ti ruba in bolletta: consuma anche da spento | Stacca la spina

Attenzione alle spine che lasci inserite tutto il giorno e tutta la notte in casa: questi elettrodomestici succhiano energia da spenti.

La crisi energetica ha avuto inizio già diversi anni fa ed è un fenomeno praticamente quasi mondiale: sono tanti i fattori che hanno portato al rialzo dei costi dell’energia.

Ancora i sistemi di estrazione di energia rinnovabile sembra non siano stati messi a punto, ci sono ancora dei problemi da risolvere per poter fare sì che siano sfruttate in tal senso a livello persino mondiale.

Gli elementi naturali come il sole e il vento, lo sappiamo, se sfruttati in modo intelligente e con la tecnologia adatta possono alimentare anche intere città: pertanto potrebbe servire solamente qualche tempo perché tali risorse vengano utilizzate a dovere così da risparmiare e diventare delle società totalmente ecologiche.

Per il momento, in attesa della messa a punto da parte degli esperti di tali tecnologie, ci sono delle accortezze a cui è possibile fare attenzione se le inseriamo come abitudini nella nostra vita quotidiana. Ci prendiamo cura proprio così delle nostre tasche e, nel frattempo, del nostro pianeta.

Soldi in più in bolletta

Lo sappiamo, ormai siamo quasi schiavi delle comodità e quindi di diversi elettrodomestici (e non solo) che sono presenti in quasi tutte le nostre case.

Alcuni di questi, però, sono “infidi”, nel senso che rubando energia anche quando si trovano in standby: basta, infatti, che la spina sia inserita perché l’elettrodomestico assorba una parte di energia. Vediamo quali sono i più dispendiosi.

Gli elettrodomestici peggiori

Nonostante oggi al legge preveda l’eliminazione della fase di standby per molti elettrodomestici, ancora un terzo degli apparecchi venduti prevede questa fase che è una sorta di libro tra “spento” e “acceso”.

Le direttive della legge sono persino direttive europee che non tutelano solo i consumatori ma riguardano un tema importante a livello globale, ovvero la riduzione degli sprechi energetici. Tra gli apparecchi che più di tutti consumano in standby possiamo annoverare il forno a microonde e la console per videogiochi; il televisore, il telefono cordless, il computer e il caricabatterie. Ce ne è un altro, però, che nessuno si sarebbe mai aspettato: si tratta niente di meno che di un elettrodomestico fondamentale. Parliamo della caffettiera elettrica, che in standby consuma circa 8 kWh.