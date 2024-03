Smartphone, quando lo metti in carica usa questo trucco: sarà super carico nella metà del tempo

Stanco di aspettare che il tuo smartphone si carichi? Forse non lo sai ma esistono alcuni trucchi per velocizzarne la carica.

Oggetto ormai imprescindibile nella nostra vita, lo smartphone è diventato quasi un’appendice per molti di noi. Alcuni non riuscirebbero più a vivere senza.

Arrivato nelle nostre mani nel lontano 1986, almeno qui in Italia, i primi modelli erano ben lontani da quelli odierni.

I più agée ricorderanno sicuramente come erano fatti. Grandi, pesanti circa mezzo chilo e con un prezzo elevatissimo per l’epoca – parliamo di almeno un paio di milioni di lire, circa 1000 euro – praticamente uno stipendio intero.

Poi con il passare degli anni e la tecnologia sempre più avanzata, quegli enormi telefoni cellulari sono diventati smartphone, praticamente piccoli computer. E non ne possiamo fare più a meno.

Smartphone: come caricarlo più velocemente

Lo smartphone ha soppiantato praticamente diversi altri gadget tecnologici, ed è questo a renderlo così importante. Fa da navigatore, macchina fotografica, telecamera, ma anche agenda e calcolatrice. Per non parlare delle centinaia di app, che lo arricchiscono ancora di più e lo rendono ancora più performante. Il mondo tra le nostre mani, che ci mantiene in contatto con chiunque e ovunque.

Sempre più sofisticato, sempre più completo ma con un unico difetto: quando la batteria si scarica è inservibile. Per questo motivo molti non escono di casa se non hanno la carica almeno al 50%, altrimenti vanno nel panico. Ma per chi è impaziente, ha fretta e non vuole proprio aspettare che lo smartphone si ricarichi per il tempo necessario, vogliamo suggerire alcuni trucchi per rendere l’operazione più veloce.

I trucchi che non conosci

Il primo trucco per ricaricare lo smartphone più velocemente è quello di farlo a telefono spento. In questo modo tutta l’energia sarà convogliata nella batteria e non dispersa per tenerlo attivo. Puoi riaccenderlo una volta terminato. Un ottima alternativa è quella di metterlo in modalità aereo. In pratica disconnetti qualunque operazione, è come se lo spegnessi, e vale lo stesso discorso di poc’anzi: l’energia non andrà dispersa.

Pochi sanno che anche rimuovere momentaneamente la custodia dal cellulare ne velocizza la carica, poiché in questo modo il calore generato dall’operazione viene dissipato e non fa da barriera consumando energia. Infine, la cosa più importante: usa un caricabatterie adatto. Non è vero che uno vale l’altro, anche se alcuni sono compatibili con più modelli è sempre meglio utilizzare l’originale. Ma potresti provare anche un caricabatterie di potenza maggiore, indicata in watt. Alcuni smartphone infatti indicano nella loro scheda tecnica il valore dei watt supportati, che spesso è maggiore del caricabatterie che trovi nella confezione.