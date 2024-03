Addio bolletta della luce, ti basta installare questo congegno: altro che pannelli solari | Con questo produci anche di notte

Oggi risparmiare sulla bolletta della luce è possibile grazie all’installazione di un’innovativo congegno: ecco di cosa si tratta

Oggi il problema del caro vita si fa sempre più presente e a quanto pare, sembra non voler arrestarsi. Questi rincari tra i tanti settori che hanno coinvolto, hanno influito notevolmente sulle bollette della luce e del gas.

Tale incremento si è registrato in concomitanza del Covid ed è proseguito con la guerra in Ucraina, andando a colpire l’intero mercato energetico europeo.

E’ inevitabile quindi che le ripercussioni siano andate ad incidere in maniera negativa sull’equilibrio economico familiare in quanto i cittadini si trovano a dover sostenere costi dell’elettricità e del gas davvero alti.

Per fortuna, però, per i consumatori si è aperto un piccolo spiraglio di luce che permette loro di risparmiare un bel pò sulle bollette attraverso l’installazione di un apposito congegno. Scopriamo nel dettaglio di cosa si tratta.

Risparmiare sulla bolletta della luce è possibile, ecco come

Una piccola grande rivoluzione che già molti italiani hanno iniziato ad adottare, è costituita dalle Pale Eoliche domestiche. Quest’ultime infatti, adottate nelle proprie abitazioni sfruttano la potenza de vento per generare energia elettrica.

Per spiegare meglio il suo funzionamento, si prende come riferimento l’energia eolica, o più nello specifico il mini eolico domestico. Questa è una delle più sfruttate fonti di energia alternativa e pulita a livello delle abitazioni, insieme al fotovoltaico (che in Italia come altrove è più diffuso). Seconda solo all’energia derivata dalla luce del sole, l’energia eolica è quella prodotta dal vento, ossia l’energia cinetica del movimento di una massa d’aria. Grazie ad un impianto composto da pale eoliche e generatori, ha bisogno di uno spazio relativamente ridotto per essere utilizzata: per questo nel caso dell’edilizia residenziale si parla per l’appunto di mini turbine eoliche. È una fonte di energia considerata tra le più stabili durante l’anno, ma può avere delle oscillazioni nel corso del tempo (su base giornaliera, oraria o stagionale) dovute alla variabilità della presenza del vento.

Incentivi statali per il Mini Eolico Domestico

Per quanto riguarda i costi variano a seconda dell’impianto e dell’installazione effettuata da parte di una ditta specializzata. I principali fattori da tenere in considerazione sono tanti: si parla dei kW, del marchio del generatore eolico, nonché del luogo di installazione, sapendo che c’è la possibilità di avere un eolico da giardino, da terrazzo, da tetto e via dicendo. I prezzi di un impianto minieolico variano anche in base al risparmio sul medio e lungo termine e sul conseguente ammortamento della spesa.

Sono però previsti degli importanti incentivi statali per chi decide di adottare l’impianto minieolico a uso domestico. Per esempio, il GSE, cioè il Gestore dei Servizi Energetici, premia con una tariffa omnicomprensiva per ogni kWh immesso in rete per la durata di 20 anni. Da non dimenticare la possibilità di fare una scelta sostenibile diretta a migliorare l’efficientamento energetico. Per esempio si può optare ad offerte 100% ECO per la propria casa come quelle di Acea Energia.