Lattina, dopo aver visto queste immagini non ci berrai più: usa il bicchiere | Ecco perchè

Attenzione quando si beve direttamente dalla lattina, è consigliabile usare un bicchiere: la spiegazione ti lascerà senza parole

Capita molto di frequente, nei nostri momenti di vita quotidiana, di volerci concedere un attimo della giornata gustandoci la nostra bevanda preferita contenuta in una lattina.

Nella maggior parte dei casi, viene come cosa più intuitiva da fare quella di bere direttamente dalla lattina senza l’uso di un bicchiere indipendentemente che questa provenga da un supermercato o da un distributore automatico.

La semplice abitudine di non versare il liquido contenuto nella lattina in un bicchiere, però, può comportare delle conseguenze non indifferenti dal punto di vista igienico.

A dimostrare gli effetti negativi di questo gesto quasi automatico, è stato un esperimento condotto da Diogo Andrade Silva, un biologo marino che appena gli è possibile si diverte a condividere sul suo profilo Instagram i risultati dei suoi esperimenti. Scopriamo cosa è venuto fuori dall’ultimo che ha esaguito relativo alla lattina.

L’esperimento del biologo

Come anticipato, Silva in un video divenuto virale, ha mostrato quanto possa essere sporca la parte superiore di una lattina di bibita, nello specifico quella in cui poggiamo le labbra quando beviamo. Per condurre l’esperimento, il biologo ha acquistato al supermercato 4 lattine di Coca-Cola, e ha sottoposto la parte attorno all’ apertura a diversi “trattamenti” di pulizia, al fine di dimostrare quale sia il più efficace: la prima lattina è stata analizzata senza che venisse effettuata alcuna igienizzazione.

La seconda è stata pulita con il lembo della maglietta indossata durante l’esperimento, la terza lattina è stata pulita con un tovagliolo di carta asciutto e la quarta è stata pulita con un tovagliolo e una soluzione alcolica disinfettante.

Silva ha poi preso diversi tamponi per prelevare campioni di materiale dalle quattro lattine, che sono stati in seguito piastrati su gel e conservati in freezer per alcuni giorni, per attendere la proliferazione di eventuali batteri. Di seguito vedremo il terribile risultato ottenuto.

Il Risultato ottenuto: quel che è emerso è davvero incredibile

Quello che è emerso dall’esperimento ha lasciato tutti sorpresi e allo stesso tempo disgustati un pò tutti. Nella prima situazione infatti, si sono sviluppati funghi e batteri nella piastra Petri. Risultato simiile è venuto fuori anche nel secondo caso, nonostante la presenza di funghi è stata minore. Nel terzo e nel quarto caso, la presenza di batteri e funghi è stata minima.

Infine alla luce dell’esperimento svolto, è molto importante evitare di bere la bevanda dalla lattina. Se siamo a casa, la soluzione ideale è quella di travasarla in un bicchiere pulito per limitare al minimo l’ingestione dei batteri.Se invece siamo fuori casa e non abbiamo sotto mano un bicchiere (o una cannuccia riutilizzabile), potrà essere utile un fazzoletto di carta monouso per igienizzare la parte superiore della lattina prima di bere.