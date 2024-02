L’orso di che colore è? Questo piccolo test vi manderà fuori di testa

Un test davvero curioso a cui rispondere: vi darà una risposta davvero profonda una volta compreso come leggere tra le righe.

Si tratta di un apparentemente semplice indovinello di logica quello che riguarda un orso e il colore della sua pelliccia: si tratta di un enigma tratto da un libro di Raymond Smullyan, un filosofo e scrittore degli Stati Uniti.

Il libro in questione si chiama “Qual è il nome di questo libro?” ( in lingua originale “What is the name of this book?”): si tratta di un libro interamente costruito su degli enigmi, il cui stesso titolo è una sorta di enigma.

Proprio questa è stata una della peculiarità di Smullyan: lo scrittore amava non poco indovinelli, questioni intricate, labirinti ed enigmi, pertanto molti dei suoi libri riguardano questa area della logica, oppure semplicemente vi facevano cenno.

Per risolvere l’enigma avendo tutte le informazioni a propria disposizione, è necessario leggere un breve indovinello dal quale è possibile comprendere, se si è molto bravi in questo genere di giochi, quale sia la risposta esatta – e, fidatevi, ce ne è una ben precisa.

L’indovinello dell’orso

La storiella che precede la fatidica domanda ha per protagonista un viaggiatore che, dopo aver sistemato la sua tenda con picchetti e tutto il necessario, parte per una missione con uno scopo. Avanza prima di 5 chilometri verso sud, poi, successivamente, ne percorre altri cinque, stavolta verso est.

Non contento e affatto stanco, ancora desideroso di proseguire l’esplorazione, il viaggiatore decide di cambiare direzione ancora una volta e proseguire per altri 5 kilometri in direzione nord. Con una certa sorpresa, l’esploratore scopre di essere tornato proprio al punto di partenza, e non solo, un altro avvenimento inaspettato lo sta attendendo proprio presso la sua tenda. Si tratta proprio di un orso che sta rovistando all’interno della propria “casa” provvisoria. La domanda giunge, anch’essa inaspettata: di che colore è l’orso?

E perché è proprio di questo colore? Ecco la risposta

La risposta all’enigma è che il colore dell’orso è il bianco: si tratta, infatti, di un orso polare! Il Polo nord, infatti, è uno dei punti circolari della superficie terreste in cui il tragitto sud-est-nord è chiuso.

Proprio per questo motivo l’esploratore si ritrova esattamente al punto di partenza una volta effettuato il percorso sopra descritto: è proprio questo che ci fa dedurre che si trova niente di meno che al polo nord e che a rovistare nella sua tenda sia un orso polare.