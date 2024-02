Poste Italiane, 4000 posti di lavoro immediati in queste regioni: BAsta il curriculum

E’ in arrivo una maxi assunzione direttamente da Poste Italiane, ti basterà semplicemente inoltrare il curriculum: ecco dove

Poste Italiane SpA (in sigla P.T.), inizialmente conosciuta come Ente Poste Italiane (EPI) è la più grande infrastruttura in Italia, che opera nel recapito, nella logistica nel settore del risparmio e nei servizi finanziari e assicurativi.

La società è quotata in borsa dal 2015 e ha tra i principali azionisti il Ministero dell’Economia e delle Finanze e Cassa Depositi e Prestiti, che possiedono il 65% delle quote.

Negli anni Poste italiane ha raggiunto numeri importanti soprattutto in quelli recenti. Esempio sono i dati del terzo trimestre 2023 che hanno riportato ricavi in crescita a 2,8 miliardi e nei primi 9 mesi dell’anno a 8,9 miliardi, numeri a supporto dell’acconto sul dividendo di 0,237 euro per azione, in pagamento il 22 novembre e in crescita del 13% rispetto lo scorso anno.

Indubbiamente, questa notevole crescita, come ha più volte ribadito l’Ad Matteo Del Fante è stata resa possibile grazie al lavoro e alla dedizione di tutti i dipendenti che lavorano in Poste Italiane. Proprio per questo motivo, per il periodo 2024-2026 è previsto un maxi piano di assunzione anche per i diplomati.

Cosa prevede il maxi piano di assunzioni 2024

Attualmente Poste Italiane è presente con oltre 12.700 Uffici Postali sul territorio nazionale e impiega circa 121 mila dipendenti. Nonostante l’elevato numero di lavoratori, di recente è stato raggiunto il nuovo accordo tra Poste Italiane e sindacati che prevede dei nuovi interventi per quanto riguarda un maxi piano di assunzioni per il 2024.

L’azienda infatti, ha come obiettivo quello di sviluppare ulteriormente i settori dei Mercato privati e Posta, comunicazione e logistica. Secondo i programmi dell’azienda, nei mesi di Marzo, Aprile e Maggio 2024, l’azienda è intenzionata ad assumere nuovo personale per la copertura di 3.944 posti di lavoro nei servizi postali, di cui 3.736 nel Recapito postale e 206 nella produzione. E’ importante ricordare, che negli scorsi mesi, la Spa ha avviato un piano di esodi incentivati finalizzato ad agevolare il turn over del personale e i nuovi inserimenti. Le uscite coinvolgeranno almeno 3.900 lavoratori che risolveranno il rapporto di lavoro entro il 31 dicembre 2025.

Quali sono le figure richieste e come candidarsi

La maggior parte delle opportunità di lavoro CTD Poste Italiane per le assunzioni 2024 riguarda i portalettere (PTL). L’azienda infatti più volte nel corso dell’anno, avvia le selezioni per i postini da inserire nei servizi di recapito postale, che vengono assunti con contratti a termine per lo più della durata di 3 o 4 mesi.I restanti inserimenti pianificati per il personale a tempo determinato delle Poste potranno riguardare addetti alla produzione e allo smistamento, e altri profili.

Per quanto riguarda le candidature, Poste Italiane, le raccoglie tramite la sua piattaforma disponibile accedendo al sito, precisamente nell’area riservata alle selezioni di personale (Lavora con noi), dove vengono pubblicati gli annunci relativi alle opportunità di impiego. Basterà semplicemente inoltre il proprio Curriculum alla posizione desiderata.