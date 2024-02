Tachipirina, la prendiamo tutti tranquillamente ma c’è questo pericolo: quando guidi lascia perdere | Ecco perchè

La Tachipirina è davvero così innocua come pensiamo? Se l’hai sempre presa tranquillamente, c’è qualcosa che dovresti sapere.

La Tachipirina, farmaco a base di paracetamolo, è uno dei rimedi maggiormente utilizzati per combattere diverse problematiche in grandi e piccini.

Tra le sue proprietà infatti vanta quella di essere un ottimo antipiretico, in grado cioè di abbassare la febbre, e analgesico.

Viene quindi indicata per combattere entità di dolore lieve come mal di testa, mal di denti, dolori muscolari e articolari e anche infiammazioni.

Per le sue qualità e le poche controindicazioni poi viene prescritta anche a bambini molto piccoli. Ma come ogni farmaco comunque ne possiede alcune. Per esempio, ti sei mai chiesto che effetto ha sulla guida? Vediamo quanto è sicura.

Tachipirina: il pericolo quando guidi

Il paracetamolo di cui è composta la Tachipirina fa parte del gruppo di farmaci definiti FANS, antinfiammatori non steroidei, e va ad agire direttamente sul sistema nervoso centrale diminuendo la percezione del dolore. Come spiega poi Humanitas, e come forse pochi sanno, questo principio attivo: “In combinazione con l’aspirina e con la caffeina può essere impiegato anche per ridurre il dolore associato all’emicrania”.

Come detto poi ha effetto antipiretico, agisce quindi sui centri termoregolatori corporei abbassando la temperatura corporea quando abbiamo la febbre, e lo fa anche velocemente. Ecco perché è tra i farmaci più utilizzati per curare dolori e soprattutto stati febbrili di bambini anche in tenera età. Da tenere presente poi che il suo effetto analgesico si palesa entro un’ora, e a seconda del formato utilizzato può arrivare a durare anche 6 ore. Per quanto riguarda l’effetto antipiretico è molto più rapido, e agisce sulla temperatura corporea già mezz’ora dopo la somministrazione, con una durata anche qui fino a 6 ore.

A cosa devi fare attenzione durante l’assunzione

La Tachipirina è un farmaco davvero utile, ed è presente in diversi formati; anche questo ne determina il successo e l’utilizzo massiccio per grandi e piccoli. Sciroppo, compresse, supposte, granuli, ognuno può scegliere il formato a lui più consono. Per quanto riguarda le dosi, solitamente agli adulti è consigliata una dose di 500 o al massimo 1000 mg ogni 4 – 6 ore circa, ma in ogni caso meglio non superare i 4 grammi al giorno. Questo perché anche se è un farmaco tra i più sicuri, ha pur sempre delle controindicazioni come tutti gli altri.

Una dose elevata può causare nausea, vomito, diarrea, e alcuni possono avere delle vere reazioni allergiche come ad esempio eruzioni cutanee o problemi respiratori. E può influire sulla guida dei veicoli? In teoria la Tachipirina non ha effetti significativi sulla guida, ma ovviamente è consigliabile evitare di assumerla assieme ad altre sostante come droga e alcol poiché oltre ad avere conseguenze sul fegato potrebbe anche accentuarne gli effetti e mettere in pericolo la nostra vita e quella degli altri.