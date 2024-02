Dichiarazione dei redditi, ogni anno non ti scarichi questa spesa: puoi farlo tranquillamente | Lo dice la legge

C’è qualcosa che è potrebbe esserti sfuggito tra le spese che è possibile portare in detrazione: eppure è previsto dalla legge.

Le detrazioni fanno parte di una serie di leggi che riguardano la gestione fiscale dell’agenzia delle entrate e tutto ciò per il quale invece possiamo essere esentati dalla tassazione e chiedere quindi un rimborso.

In questo caso è il nostro commercialista di fiducia, se ne abbiamo uno, a consigliarci e ad aiutarci a regolare i nostri rapporti con le casse statali che spesso sono soggette a leggi e decreti davvero poco comprensibili e ben lungi dall’essere accessibili alla maggioranza della popolazione.

Non tutti, però, hanno qualcuno che li segua dal punto di vista fiscale, e preferiscono, per risparmiare, fare da soli: in tal caso, però, bisogna essere sempre informati anche sui dettagli più infimi per evitare di regalare denaro al Governo e alle casse dello Stato.

Ad esempio c’è una possibilità di detrazione di cui davvero pochi sono tutt’ora a conoscenza: si tratta di una detrazione di circa il 20% su un prodotto che non avremmo mai potuto immaginare.

Una detrazione in più, una tassa in meno

Questa detrazione potrebbe spettarti nel caso in cui avessi aperta una Partita Iva in regime ordinario, in diverse percentuali in base all’utilizzo dello strumento in questione.

Di cosa parliamo? Beh, proprio dello smartphone, il congegno più utilizzato dell’epoca contemporanea. La sua detrazione, come si era detto, dipende dall’utilizzo che se ne fa: vediamo come varia in base alle casistiche.

Uno smartphone, mille usi?

Vediamo quali sono le circostanze di detrazione e le percentuali assegnate in caso di P. Iva con regime ordinario. Uso esclusivo: utilizzi il telefonino unicamente per il lavoro, potrai detrarre l’IVA al 100%.

Uso promiscuo: utilizzi il telefonino sia per lavoro che per scopi personali, potrai detrarre l’IVA solamente al 50%. Per quanto riguarda l’acquisto, si può fare qualcosa di analogo, ma fino all’80 %, e non solo: in un anno, per i telefoni, la percentuale che puoi ammortizzare è il 20%. Una nozione e applicazione da tenere ben presente è quella che riguarda la differenza tra deduzione e detrazione: mentre la detrazione abbassa l’imposta che dovresti pagare, la deduzione abbassa la quota in base alla quale le imposte vengono calcolate.