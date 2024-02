Fornelli a gas, non lo fa nessuno ma è pericoloso: fai controllare questo componente | Rischi la vita

Oltre alla pulizia quotidiana della cucina e dei fornelli a gas, c’è un componente che deve essere controllato in maniera regolare, se non lo fai può essere pericoloso.

Presenti nella stragrande maggioranza delle nostre case, le cucine con i fornelli a gas sono il metodo di cottura più utilizzato, un po’ meno le piastre a induzione.

Il gas è un combustibile molto utilizzato anche per il riscaldamento delle nostre case, sebbene non sia tra i metodi più ecologici.

Ma tutti sanno che occorre fare molta attenzione a maneggiarlo. Infiammabile e soprattutto esplosivo, purtroppo troppe volte abbiamo ascoltato casi di cronaca a riguardo. Tragedie che hanno spazzato via interi edifici, e spezzato vite.

Ecco perché è molto importante la corretta manutenzione di tutti gli impianti domestici, ma non solo, che utilizzano il gas. C’è un componente in particolare che deve essere controllato regolarmente, ma che molti trascurano. Eppure potrebbe diventare molto pericoloso; scopri con noi di cosa stiamo parlando.

Fornelli a gas: a cosa fare attenzione

In alcune case la cucina a gas è un elemento staccato dagli altri mobili, e prevede la bombola. La manutenzione e i controlli in questo caso devono essere particolarmente accurati. Cosa controllare? Il tubo, solitamente rivestito di gomma. Su di esso è presente una data di scadenza che bisogna rispettare per evitare eventuali danni che l’usura e il tempo potrebbero causare. Danni che possono derivare anche da una posizione non consona, per esempio un tubo attorcigliato o schiacciato, piegato, che ne andrebbero ad inficiare la sicurezza.

La sostituzione del tubo usurato o scaduto è obbligatoria. Lo stesso discorso vale anche per tutti gli altri apparecchi che utilizzano il gas come combustibile, per esempio le stufe o i barbecue. Attenzione soprattutto quando sono all’esterno: le condizioni climatiche possono accelerarne il deterioramento.

Come agire in caso di problematiche

E per quanto riguarda il classico piano di cottura a incasso che abbiamo quasi tutti in cucina? In questo caso come avrai sicuramente notato questo viene collegato all’impianto del gas attraverso un flessibile rigido, coperto da una guaina protettiva di colore giallo. Oppure può essere un tubo di rame.

In ogni caso è sempre bene un controllo periodico di questo elemento, anche se sarebbe meglio farlo fare solo a personale autorizzato. Ricordiamo infatti che il gas è esplosivo, e una eventuale fuga dovuta al deterioramento dei tubi, potrebbe essere molto pericolosa e avere conseguenze nefaste. E non sempre siamo in grado di accorgercene in tempo.