Riso, se lo cuoci così diventa a calorie 0: un trucco clamoroso

Riso, per farlo diventare ancora più dietetico il segreto è nel metodo di cottura: vediamo come cuocerlo per la dieta.

Il riso è un alimento diffuso praticamente in tutto il mondo e che in moltissimi Paesi ha una tradizione che va indietro di secoli e secoli e viene tramandata di generazione in generazione perché i metodi di tanti anni fa vengano ancora osservati.

Qui in Italia, specie al nord, basti pensare alla tradizione del risotto, che ha regole molto precise da osservare perché venga a regola d’arte; inoltre le varianti sono moltissime, come il riso al salto, oppure una serie di ricette in cui il riso viene impiegato in modo meno tradizionale.

Come non pensare, poi, a un alimento che è diventato molto di moda anche in Italia negli ultimi 10 anni: il sushi. La preparazione di questo manicaretto prevedere un trattamento preciso del riso e anche l’acquisto di una varietà di riso molto particolare, che sarà poi condito prima di essere messo in forma come roll oppure nigiri che sia.

In questo caso, però, bisogna capire come giungere ad avere un riso che sia ancora più adatto alla dieta, seppure sia di per sé un alimento che viene già consigliato da molti professionisti nel caso di una corretta alimentazione. Vediamo come realizzare la cottura ideale del riso a calorie quasi zero.

Le accortezze per un riso leggero

Ovviamente, ciò che fa più la differenza è il condimento, pertanto per avere un riso leggero bisogna, purtroppo, privarlo di olio, burro o condimenti particolarmente pesanti che variano di molto l’apporto calorico del piatto.

Detto ciò, un’altra accortezza è quella di pesare il riso: sappiamo, infatti, che il riso “frutta” molto più di quanto possa sembrare quanto non è cotto, dunque a volte può essere difficile regolarsi a occhio senza l’utilizzo di una bilancia per alimenti.

Un trucchetto in cottura

Un volta posta la massima attenzione su peso del riso da cuocere e condimento da utilizzare, se vogliamo ancora di più “sgrassare” questo alimento, è possibile utilizzare un piccolo trucco durante la cottura.

Una volta portata l’acqua necessaria a ebollizione, possiamo aggiungere ogni 100 grammi di prodotto un cucchiaino di olio di cocco e procedere alla cottura del riso per circa 20 minuti.