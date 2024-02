Pane, con questo trucco lo hai sempre fresco e morbido: non si indurisce più

Come evitare di comprare il pane fresco ogni santo giorno? Ecco un rimedio facilissimo per farlo durare più a lungo.

Il pane è un alimento che non può mancare sulla tavola degli italiani, utilizzato in genere per gustare l’aperitivo, per fare la “scarpetta” e per il contorno, specie se si tratta di verdura.

Purtroppo, lo sappiamo, il difetto di questo alimento è che la sua durata è tendenzialmente molto breve, il che ci costringe a uscire tutti i giorni oppure un giorno sì e uno no per acquistarne altro, talvolta anche buttando la rimanenza.

Nell’ordine di idee di risparmiare soldi e in quello di non sprecare cibo e dare onore al lavoro dei panificatori e dei fornai, sarebbe meglio non sprecare il pane e tenerlo a casa e consumarlo.

In questo caso, però, c’è un rimedio che finalmente possiamo utilizzare perché si possa sfruttare tutto il pane acquistato facendolo durare più a lungo del solito: vediamo come fare.

Come fare per consumare più a lungo il pane

Bisogna intanto avere alcune accortezze nella conservazione del pane: non bisogna, ovviamente, lasciarlo all’aria perché in questo modo si indurisce subito e non sarà più possibile gustarlo.

Non solo: bisogna anche ricordare che ci sono un certo numero di preparazioni che è possibile portare avanti con del pane non freschissimo: basta, per esempio, pensare alle buonissime polpette, al sugo, al limone, o persino con il tonno al posto della carne. Vediamo, invece, come gustarlo in purezza per giorni e giorni.

Un metodo infallibile

L’ideale per il pane, che sia fresco o già imbustato, è toglierlo dalla eventuale busta di plastica e inserirlo invece in un sacchetto di carta pulito e asciutto. Per il pane fresco c’è un altro metodo per aumentarne ancora di più i giorni di conservazione mantenendone la fragranza: questo riguarda l’utilizzo di un ulteriore sacchetto rigorosamente in lino.

Alcune persone, inoltre, usano congelare il pane, così che quando serve sia possibile semplicemente tirarlo fuori e metterlo qualche minuto nel microonde perché risulti caldo e fragrante quasi come quando è appena sfornato. Se, invece, preferite non congelarlo, è possibile nei giorni utilizzarlo grattugiandolo oppure scottando dei crostini al forno quando ancora non è diventato troppo duro.