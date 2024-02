Lidl, sai da dove viene tutto il pesce che compri? La risposta non ti piacerà

E’ stata identificata la provenienza del pesce venduto da Lidl e la fonte non è delle migliori: ecco tutti i dettagli

Lidl è una catena europea di supermercati di origine tedesca, facente parte dello Schwarz Gruppe. Opera con la formula distributiva del discount; attualmente vi sono oltre 12.000 supermercati della società nel mondo.

E’ sicuramente tra i discount maggiormente presi d’assalto quando bisogna fare la spesa. Questo perchè oggi più che mai, è importante trovare il luogo in cui vi sia una coerenza tra qualità e prezzi. Quest’ultimi infatti, sono ormai sempre più aumento e puntare sempre e solo sulla qualità è diventato abbastanza difficile.

Indubbiamente, esistono dei prodotti controllati e biologici dotati di certificazioni che sono ideali per chi non vuole avvelenarsi nel lungo periodo, ma questo comporta un esborso pari a 4-5 volte maggiore rispetto al corrispettivo senza quelle certificazioni.

Ci sono poi i prodotti che non sono di marche famose e pubblicizzate, e che spesso portano il brand della catena di supermercati in cui facciamo la spesa, e che costano davvero poco. Ad esempio il pesce della Lidl, è uno dei prodotti che viene venduto a dei prezzi a dir poco bassi e conveniente. La domanda sorge quindi spontanea: ma da dove viene ed è un buon prodotto?

Qualità del pesce e provenienza

Il settore ittico è molto vasto e comprende davvero numerose regole, certificazioni e furbetti che le pensano tutte per far passare il proprio pesce per quello che non è. Una delle classificazioni più rognose e complicate da controllare riguarda proprio la provenienza del pesce, che non sempre viene pescato a casa nostra, anzi è più probabile che provenga da lontanissimo.

Purtroppo non si usa il nome del mare in questi casi, ma dei codici, certificati e ben regolamentati a livello nazionale ed internazionale, per permettere al consumatore di identificare la zona di pesca o di raccolta da cui viene il prodotto in questione. Ebbene per il pesce della Lidl sono tre i codici da tenere in considerazione quando si guarda la riga della zona di pesca. Scopriamo quali sono.

Pesci e codici consigliabili

Il codice migliore è senza dubbio il 18, ed è quello che vi consigliamo di cercare ogni volta che comprate pesce della Lidl. Identifica un prodotto pescato nel mare nostro, precisamente l’Adriatico, e quindi con certe regolamentazioni.

Sono invece nettamente inferiori i codici 57, che indica le zone vicino al Giappone e alla Cina, e il codice 51, che identifica invece il Mare Indiano. Ricordateli quando comprate il pesce della Lidl.