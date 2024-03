Assegno unico 2024, 600€ in più al mese diretti sul tuo conto: è tuo di diritto | Basta questo foglio

L’Assegno unico per il 2024 concede la possibilità di ottenere 600€ in più sul conto, ma solo se compili perfettamente tutte le domande.

Da qualche anno a questa parte è entrato il vigore l’Assegno unico, un contributo economico previsto dallo Stato Italiano ed erogato dall’Inps, che è andato a sostituire quello che un tempo era l’assegno familiare. E ha visto l’abolizione delle detrazioni fiscali per i figli a carico.

Con questo nuovo mezzo sarà possibile per una famiglia richiedere un contributo variabile per ogni figlio a carico fino a 21 anni. Il limite di età però non si estende ai portatori di disabilità.

Dall’inizio dell’anno sono stati comunicati e confermati i nuovi importi, poiché le cifre sono state ritoccate a causa dell’aumento dell’indice dei prezzi del 5,4 %. Insomma, il costo della vita sale, era doveroso che anche gli aiuti economici subissero un adeguamento.

Ma per tutti quelli che rientrano nella casistica di poter fare richiesta c’è la possibilità di ricevere fino a 600€ in più, a patto che compilino l’apposita domanda. Vediamo quale.

Assegno Unico: come ricevere 600€ in più

Per ottenere l’Assegno unico sarà sufficiente presentare domanda una sola volta, ricordandosi però gli anni successivi di presentare il nuovo Isee, basandosi l’importo su questo documento. O comunicare eventuali variazioni del nucleo familiare, come la nascita di un nuovo figlio. La domanda può essere presentata già dal settimo mese di gravidanza.

Per chi dovesse fare domanda per la prima volta, questa può essere presentata o sul sito Inps a cui accedere tramite identità digitale, o rivolgendosi ad un Caf. I documenti necessari sono un documento di identità (carta o patente) più il codice fiscale del genitore che presenta la domanda, quello dell’altro genitore e di ogni figlio per il quale si chiede il contributo. Oltre ovviamente l’Isee in corso di validità e l’Iban del richiedente sul quale far confluire il denaro erogato dall’Inps.

Gli importi erogati

Ma a quanto ammontano i nuovi importi dell’Assegno unico? E come fare a ricevere più soldi? Secondo quanto comunicato con le nuove rivalutazioni, una famiglia con Isee nella fascia più bassa, ovvero fino a 17.090 euro, passerà dai 189,2 euro dello scorso anno a 199,4 euro per ogni figlio. Per chi possiede un Isee superiore ai 45.575 euro invece l’importo passerà dai 54 euro del 2023 a 57 euro.

A queste cifre però andranno sommate anche le maggiorazioni previste, che pure hanno subìto degli aumenti. Ad esempio i genitori che lavorano percepiranno fino a 34,15 euro per ogni figlio, mentre per i disabili le cifre andranno da 94,90 euro a 119,60 euro, a seconda dal grado di disabilità. Buone notizie per chi richiederà anche il Bonus asili: sono previsti infatti fino a 600 euro in più per le famiglie che abbiano in Isee fino a 40.000 euro e almeno 2 figli, dei quali uno con meno di 10 anni.