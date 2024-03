Questo nuovo gratta e vinci promette grandi risultati: percentuali di vincita elevatissime | Quasi sicure

Un biglietto per tentare la fortuna di una tipologia mai vista: sembra che la vincita sia quasi sicura con percentuali pazzesche.

I gratta e vinci appassionano molti italiani, non sono pochi infatti coloro che hanno l’abitudine di acquistarne uno ogni tanto o anche più assiduamente.

Spesso si tenta la fortuna provando a spendere qualche euro e sperando di ricavarne molti di più per poter avere dei risparmi o un piccolo gruzzolo per realizzare tutti i propri progetti futuri.

Il gioco d’azzardo può diventare una malattia vera e propria che si esprime attraverso una dipendenza da esso: bisogna, quindi, acquistare i gratta e vinci e giocare sempre in modo molto responsabile, cercando di rimanere con i piedi per terra, e, soprattutto, diventa necessario chiedere aiuto se ci si ritrova a dedicarvi molte più ore di quanto sia salutare fare.

In ogni caso, da pochissimo sono in vendita dei nuovi tipi di gratta e vinci, sappiamo che ce ne sono già moltissimi: si tratta di biglietti da grattare che potrebbero garantire una vera svolta nella propria vita.

Un nuovo gratta e vinci

Il nuovo biglietto con cui tentare la sorte è stato presentato di recente proprio sul sito ufficiale Gratta e Vinci e si chiama Vinci in Grande: può essere acquistato nei punti vendita autorizzati, di solito tabacchi e lottomatiche.

Esso garantisce, se si vince, una svolta totale della propria vita: infatti, acquistandolo per un prezzo di 25 euro, il premio raggiunge cifre altissime che partono da quaranta euro ma possono giungere a 6 milioni di euro.

Vinci davvero in Grande

Presto vi saranno in commercio un numero pari a 4.997.894 biglietti Vinci in Grande, tra cui una quota di biglietti vincenti che conterranno i seguenti premi: 2 da 6 milioni di euro, 6 a 1oo.ooo euro, 12 da 50.000 euro, 24 da 10.000 euro, 420 da 2.000 euro, 10.350 da 1.000 euro, 117.600 da 500 euro, 42mila da 400 euro, 52,080 da 250 euro, 168mila da 200 euro, 361.200 da 100 euro, 382,200 da 75 euro, 1.176.000 da 50 euro e 2.688.000 da 40 euro.

Le statistiche ci dicono, di conseguenza, che la possibilità di vincita è davvero elevata se ragioniamo in percentuale, soprattutto per quanto riguarda i premi più bassi. Ad esempio per i biglietti vincenti che permettono di ottenere 500 euro, la possibilità di vincita è di una ogni 4,04 biglietti. Un’ottima opportunità se si ha voglia di tentare la sorte.