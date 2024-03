Cancro, questo tipo si eredita dal genitore: saperlo può salvarti la vita

Novità sul fronte della ricerca sul cancro: scoperto un tipo che si può ereditare da uno dei genitori. Saperlo prima può essere molto utile.

È la malattia del secolo, che solo a nominarla evoca terribili immagini e paura. Il cancro continua a mietere vittime, ma per fortuna la ricerca condotta da medici e scienziati è in continua evoluzione e ha salvato diverse vite.

Oggi infatti è possibile, tramite la prevenzione, riuscire a scoprire in tempo di essere affetti dalla malattia, aumentando così le probabilità di guarigione.

Anche aver identificato le cause di molti tipi di cancro è utile poiché consente di valutare rischi annessi ad ogni azione e agire di conseguenza.

Tra le ultime notizie in merito vi è quella della probabile ereditarietà; saperlo permetterà così di essere preparati e fare tutto il possibile affinché la malattia non abbia un decorso mortale. Ma scopriamone di più.

Cancro: quando è ereditario

Del cancro fino ad ora abbiamo avuto una sola certezza: non è ereditario. Non si comporta infatti come malattie del tipo talassemia o distrofia muscolare. In questi casi infatti essendoci una mutazione di un gene, questa sarà sicuramente trasmessa ai figli che possono ammalarsi o essere portatori sani. C’è da dire però che anche il cancro è una malattia genetica.

Come spiega Airc sul suo portale: “Nel corso della vita, le nostre cellule accumulano spontaneamente numerose mutazioni nei geni. La maggior parte può essere riparata o non causa problemi. Alcune però possono dare origine a un tumore. Il tumore ha infatti origine a partire da una cellula alterata, la cui crescita va fuori controllo e si moltiplica a dismisura”. In ogni cellula i geni presenti riescono a controllarne la crescita, ma se sono tutti frutto di mutazioni, non riuscendo più a funzionare e la cellula diventerà tumorale.

A cosa fare attenzione

Ma come anticipato sebbene il cancro in linea di massima non è ereditario, alcuni tipi possono esserlo. Ad esempio quello del rene, il nefroblastoma, seppur raro, riguarda una mutazione. E sempre come fa sapere Airc, sono state individuate: “forme di predisposizione ereditaria che prendono il nome di sindromi. A oggi sono state individuate più di 50 sindromi che sono caratterizzate da più tipi di tumore (benigni o maligni) localizzati in diversi organi e sono legate a ad anomalie genetiche trasmesse dai genitori ai figli”.

Ed elenca alcuni sintomi a cui prestare attenzione, come per esempio “diversi casi in famiglia di un tumore raro, come quello al rene” o “diverse generazioni consecutive colpite dal cancro”. In casi del genere occorre rivolgersi ad un centro esperto per effettuare tutti i controlli del caso.