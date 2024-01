Buoni fruttiferi, investi in questi e avrai un rendimento assicurato: i tuoi figli ti ringrazieranno

La gestione dei soldi non sempre è scontata: ecco come e dove investire i tuoi soldi per garantire un futuro ai tuoi bambini.

Lo sappiamo, oggi il modo di gestire i soldi conta moltissimo e non tutti hanno idea delle tecniche presenti e soprattutto molte persone non se la sentono di rischiare.

Ciò che tanti non sanno, nello specifico, riguarda gli investimenti a basso rischio, che possono fungere da salvadanaio per i risparmi propri o per quelli messi da parte per i propri figli.

Tra questi ci sono proprio alcuni buoni fruttiferi: grazie a questo tipo di investimento, soprattutto se avete bambini piccoli, una volta cresciuta la prole avrà a disposizione un certo ammontare che potrebbe aver fruttato nel corso degli anni.

Vediamo chi eroga questo servizio e come fare per garantire una cifra a cui attingere per progetti o emergenze a chi verrà dopo di noi: è tutto molto semplice.

Investire per il futuro

Stiamo parlando di buoni fruttiferi postali, che fanno capo, nel caso dell’Italia, a Poste Italiane, che dopo diversi anni nell’ombra dei Buoni del Tesoro tornano in prima linea proprio nel 2024. Gli italiani, lo abbiamo detto, sono diffidenti rispetto agli investimenti, ciò che però spesso si ignora è il fatto che tenere il denaro fermo nel conto in banca può portare il capitale a diminuire a causa del pagamento delle spese bancarie.

Quindi, è più conveniente tenerli in un salvadanaio che può ampliare il capitale anche se di poco piuttosto che farlo diminuire pian piano, euro dopo euro, per via delle spese da sostenere.

Il buono fruttifero di Poste Italiane

I buoni fruttiferi di Poste sono stati creati nel 1984, e sono stati spesso utilizzati dai piccoli risparmiatori italiani: evidentemente l’istituzione Poste è ben vista in quanto ad affidabilità dei risparmi, seppure, come abbiamo detto, gli abitanti del Bel Paese tendono a lasciare il proprio gruzzolo nei conti correnti.

Tra le soluzioni proposte quest’anno, per il 2024, ci sono il Buono 4 anni Plus, il Buono Rinnova, il Buono 3×2, il Buono Risparmio Sostenibile, il Buono 3×4, il Buono ordinario, il Buono 4 anni risparmio semplice, il Buono dedicato ai minori e il Buono Soluzione Eredità e Soluzione Futuro. Al momento, quello con le caratteristiche migliori e più convenienti sembra essere il Buono Rinnova.